BenefiCinema inaugura la nuova stagione con “Il Bene Comune” e l’attrice Rosanna Sparapano

Sabato 4 luglio Villadeati torna ad accendere il grande schermo con l'appuntamento inaugurale di BenefiCinema, la rassegna cinematografica inserita nel calendario del Festival culturale VILLADEArTi. A fare da madrina dell'edizione 2026 sarà l'attrice Rosanna Sparapano, protagonista dell'ultimo film di Rocco Papaleo, Il Bene Comune, che aprirà la manifestazione.

L'appuntamento è per le 21.15 nel cortile sul retro dell'ex chiesa di San Remigio, in via San Remigio 2, dove Sparapano inaugurerà simbolicamente la rassegna introducendo proprio la proiezione del film, prevista alle 22. Gli organizzatori annunciano anche una sorpresa da parte dell'attore e regista Rocco Papaleo.

«Fare la madrina della rassegna cinematografica di VILLADEArTi è un onore, ancor più per il valore simbolico rappresentato dal BenefiCinema – sottolinea Rosanna Sparapano –. In questo contesto credo sia particolarmente significativa la scelta di un film come Il Bene Comune, il cui messaggio centrale, al di là delle singole storie dei protagonisti, è un inno alla resilienza e alla redenzione attraverso un viaggio introspettivo».

Nato dieci anni fa su iniziativa dell'amministrazione comunale e confluito quattro anni fa all'interno del Festival VILLADEArTi, BenefiCinema unisce cultura e solidarietà. La rassegna è infatti dedicata alla raccolta di fondi a favore della ricerca sulla Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (F.O.P.), una rarissima malattia genetica che colpisce soprattutto i bambini e provoca la progressiva trasformazione di muscoli, tendini e legamenti in tessuto osseo, compromettendo gradualmente la mobilità del corpo.

L'ingresso sarà a offerta libera e l'intero ricavato verrà devoluto a F.O.P. Italia, associazione fondata da genitori e familiari di persone affette dalla patologia per sostenere la ricerca scientifica e le famiglie coinvolte.

Classe 1983 e di origini congolesi, Rosanna Sparapano si è diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 2005 e ha lavorato in teatro con il regista Luca Ronconi. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose produzioni teatrali e cinematografiche, fino ai recenti ruoli da protagonista in Papaya 69 e, nel 2026, in Il Bene Comune di Rocco Papaleo, dove interpreta il personaggio di Annie. È inoltre appena rientrata da una tournée negli Stati Uniti con lo spettacolo Jitney di August Wilson.

BenefiCinema rientra nel programma della quarta edizione di VILLADEArTi, il festival culturale ideato dal Comune di Villadeati che, da maggio a ottobre, anima la suggestiva cornice dell'ex chiesa di San Remigio con incontri dedicati a teatro, narrativa, musica, cinema, arte e fotografia. L'edizione 2026 è dedicata ai temi delle relazioni, della bellezza e dell'accoglienza ed è realizzata in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell'Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano, oltre al contributo di Cosmo e di altre realtà del territorio.