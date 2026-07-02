Presentato il nuovo Libro dei corsi Utea per l'anno accademico 2026-2027

È stato presentato, all'Istituto Artom, il nuovo Libro dei corsi Utea - Università delle Tre Età Asti - per l'anno accademico 2026-2027.

«Oggi - ha esordito il direttore corsi, Francesca Ragusa - è occasione anche per riconfermare la convenzione che abbiamo con questa scuola che vede la partecipazione degli alunni del PCTO negli uffici Utea, a supporto in fase di preparazione del libretto e in quella di avvio corsi, un ulteriore tassello per proseguire nella collaborazione».

Il libro, di un bel color ottanio, ha una proposta dei corsi ampliata, soprattutto quelli di "Nuoto e piscina" cui si è dedicata una sezione a parte «con una formula interessante - ha informato il direttore - quella, per chi si iscrive nella prima parte dell'anno, di poter usufruire di uno sconto se intende proseguire le lezioni».

Stanno aumentando anche i corsi di lingue e le nuove proposte come "La Matematica nella vita quotidiana" che sarà tenuto dal prof. Franco Calcagno: «tutte le aree - ha sottolineato Francesca Ragusa - hanno corsi nuovi, infatti, le proposte visionate dal Comitato Didattico erano ben cinquantaquattro».

«La matematica è una materia ostica e difficile, ma noi siamo circondati dai numeri - ha osservato il dirigente Franco Calcagno, riferendosi al corso che terrà - per questo ho pensato di proporla; l'Artom ospita da tempo alcuni corsi Utea anche perché crediamo che tenere allenato il cervello e socializzare valga più di qualsiasi medicina e poi perché non è mai troppo tardi per imparare o approfondire qualsiasi argomento».

Le iscrizioni

Su appuntamento chiamando il numero 345 1539922 dal 28 agosto, inizieranno il 1° settembre e termineranno il 25 settembre: «i corsi sono tanti, così come ci auguriamo che saranno gli iscritti, - ha commentato la presidente Giulia Franco - e ci saranno anche i viaggi, ora in via di definizione». Alcuni corsi inizieranno già il 1º ottobre, la Festa di Primavera sarà a Montemagno.