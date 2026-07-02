Oltre mille giovani sbandieratori ad Asti per i XXVII Giochi Giovanili della Bandiera e la III Paratenzone

Un weekend di sfide e competizioni accompagnate dalle giornate più calde del mese. Da venerdì a domenica, Asti è tornata al centro dell'attenzione di sbandieratori e musici, ospitando la XXVII edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera e la III edizione del Paratenzone. Il campionato italiano di bandiere e tamburi dedicato agli atleti con disabilità, quest'anno organizzato dal Rione Santa Caterina, ha portato in città numerosi gruppi provenienti da tutta Italia. Le competizioni comprendono le tradizionali specialità del singolo, della coppia, della piccola e della grande squadra, oltre alle esibizioni dei musici, con modalità adattate alle diverse abilità dei partecipanti per garantire equità e inclusione.

I Giochi Giovanili della Bandiera sono invece il principale campionato nazionale Under 15 organizzato dalla FISB. La competizione ha portato ad Asti un migliaio di giovani atleti tra sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia , che si sono sfidati in diverse specialità.

Asti si è ben difesa, portando a casa numerosi riconoscimenti. Nella giornata di sabato, sul podio nella specialità Squadra Giovanissimi al primo posto Palio dei Micci, nella Coppia Esordienti brilla Don Bosco con il duo Toselli e Musazzo.

Per la specialità Musici Giovanissimi primo posto a Megliadino del Veneto, secondo posto per Santa Caterina e terzo posto per San Lazzaro. Nella categoria Under 15, il terzo posto della specialità coppia se lo aggiudica Don Bosco con la doppietta Crucco - Casolati, mentre nella categoria singolo Crucco di Don Bosco ottiene il secondo posto.

Nella giornata di domenica nella Grande Squadra categoria Esordienti A.S.T.A. conquista il primo posto, nella specialità Musici categoria Esordienti il primo posto va a Porta Solestà di Ascoli Piceno.

Si aggiudicano il primo posto nella categoria giovanissimi, nella specialità Coppia il duo Minzoni - Scolamacchia del Rione Santo Spirito di Ferrara e nella specialità Singolo Ranalli di Porta Solestà.

Nonostante le alte temperature che hanno caratterizzato il fine settimana, i giovani partecipanti hanno affrontato le prove con entusiasmo, disciplina e qualità tecnica.

Grande attenzione è stata riservata anche alla III Paratenzone FISB, importante appuntamento del calendario federale, che ha visto protagonisti atleti con disabilità provenienti da diversi gruppi italiani. Una competizione che promuove concretamente lo sport inclusivo, valorizzando le capacità di ogni partecipante.

Grandi successi astigiani con il primo posto nella specialità Coppia e Gruppo per il San Lazzaro. Anche nella specialità Individuale si aggiudica il quarto e quinto posto.

L'edizione 2026 ha inoltre permesso di valorizzare alcuni dei luoghi storici più importanti della città. Il Seminario Vescovile e piazza Roma hanno ospitato i campi gara, mentre la Casa del Giovane, l'Oratorio della Cattedrale, il Vescovado, piazza del Seminario e largo Scapaccino sono stati messi a disposizione per l'accoglienza e il supporto logistico delle delegazioni.

Il Rione Santa Caterina del Palio di Asti, organizzatore della manifestazione, ha espresso un sentito ringraziamento alla Diocesi di Asti, al vescovo monsignor Marco Prastaro, ai sacerdoti coinvolti, all'Opera Milliavacca, all'Amministrazione comunale, alla Provincia di Asti, alla Regione Piemonte, alla Questura, al Gruppo del Capitano del Palio, alla Croce Verde, al Coordinamento Territoriale di Protezione Civile, all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, ai tecnici, ai volontari e agli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell'evento.

«Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dedicato tempo, energie e professionalità alla realizzazione di questi Campionati – ha dichiarato il rettore del Rione Santa Caterina, Nicoletta Sozio –. Organizzare una manifestazione di queste dimensioni è stata una sfida importante. In meno di cinque settimane il nostro Rione ha organizzato e ospitato due grandi appuntamenti nazionali della Federazione Italiana Sbandieratori: prima il Girone di Qualificazione Nord-Ovest e poi i Giochi Giovanili della Bandiera e la Paratenzone. Il successo di questa manifestazione è il risultato di un grande lavoro di squadra e dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, volontari e territorio possa generare eventi di altissimo livello».

Tre giorni di competizioni che hanno puntato le luci sul talento astigiano, ora l'attenzione si sposta sul Campionato Nazionale in programma a Oria dal 17 al 19 luglio.