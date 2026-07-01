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Curiosità

J-Ax ad Asti, visita a sorpresa e acquisti nella storica Ferramenta Gandolfo

Si è presentato questa mattina nel negozio di via Gerbi per comperare del materiale destinato alla sua casa di Costigliole

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

01 Luglio 2026 16:37:16

J-Ax ad Asti, visita a sorpresa e acquisti nella storica Ferramenta Gandolfo

Da sinistra Michele Gandolfo, J-Ax, Rosetta e Mauro Gandolfo

Non è raro avvistare celebrità tra le colline del Monferrato e dell'Astigiano, ma vederle aggirarsi tra scaffali di bulloni e attrezzi da lavoro fa sempre un certo effetto. È quanto accaduto questa mattina, intorno alle ore 11, nella Ferramenta Gandolfo di via Gerbi, ad Asti, dove il noto rapper e musicista J-Ax si è presentato per effettuare alcuni acquisti destinati alla sua abitazione.

Il musicista, che ha scelto Costigliole d'Asti come sede per la sua seconda casa, sembra aver adottato lo stile di vita locale, trascorrendovi gran parte del tempo con la famiglia. Accompagnato da un artigiano di fiducia, J-Ax si è presentato in negozio per scegliere personalmente il materiale necessario per alcuni lavori di manutenzione.

Nonostante la fama, il rapper «si è comportato come un normale padre di famiglia, dimostrando una notevole semplicità e disponibilità» racconta il titolare del negozio, Mauro Gandolfo. Inizialmente, lo stesso Gandolfo non si era accorto della sua presenza, essendo impegnato a servire un altro cliente. A riconoscere J-Ax sono stati i due banconisti, che hanno immediatamente avvisato il principale. In breve tempo, l'entusiasmo ha contagiato tutto il personale: dai magazzinieri ai famigliari di Gandolfo (erano presenti la moglie Rosetta e il figlio Michele, ex capitano del Palio di Asti) in molti hanno colto l'occasione per salutare il cantante che, a sua volta, non si è sottratto all'affetto, concedendosi per selfie e foto di gruppo.

Oltre alla simpatia, il rapper ha espresso vivo apprezzamento per la fornitura del negozio, dichiarando di voler tornare in futuro per i suoi acquisti. Per un'attività storica come la Ferramenta Gandolfo, la visita è stata non solo una piacevole sorpresa, ma anche un'occasione per sottolineare l'importanza del contatto diretto con il cliente.

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