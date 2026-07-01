Ad Asti il nuovo mercato dei produttori "sfida" il caldo e debutta in piazza Nenni [FOTO e VIDEO]

Una piccola rivoluzione ha preso il via questa mattina in piazza Nenni, nel quartiere di corso Alba, ad Asti. Intorno alle 5,30 il mercato dei produttori agricoli ha ufficialmente occupato la nuova location dopo aver lasciato definitivamente lo storico mercato Ortofrutticolo di corso Venezia. Un trasferimento inevitabile dopo la vendita nell'immobile da parte del Comune, ma anche un'occasione di rilancio del "farmer market" che offrirà un importante servizio in un quartiere periferico molto popoloso.

Tra i sostenitori dell'iniziativa anche don Rodrigo Limeira, parroco del Sacro Cuore, che ha benedetto il nuovo mercato rimarcando l'importanza sociale dell'iniziativa. Presente fin dalle prime ore, l’assessora al Commercio Loretta Bologna non ha nascosto la sua soddisfazione per la novità. «Sono venuta alle 8 per verificare che tutto fosse in ordine – commenta – e ho visto tantissime persone scendere dai palazzi limitrofi per venire ad acquistare frutta e verdura». L'assessora ha ricordato che la scelta della location è stata condivisa con gli stessi contadini per mantenere i clienti già presenti nella vecchia sede.

«È come avere davvero un orto sotto la propria abitazione – aggiunge Bologna – perché i produttori offrono prezzi competitivi, essenziali per le famiglie e gli anziani con meno disponibilità economica. Adesso non dobbiamo mollare, ci sono ancora alcune imperfezioni da risolvere, ma sono contenta per loro e per il risultato di questa mattina. Per questo ringrazio tutti i produttori e don Rodrigo Limeira per il sostegno dato».

La voce dei produttori tra entusiasmo e criticità logistiche

Tra i sette operatori presenti al debutto, pur confermando la presenza di clienti, c'è chi ha sottolineato le alte temperature di questi giorni e qualche criticità per lo stato della piazza. «Come primo giorno è andato abbastanza bene, è venuta gente - racconta il marito della produttrice Mariangela Roasio, da 35 anni presente al mercato e originaria di Sommariva Perno - Soprattutto abbiamo visto tanti clienti nuovi che abitano in zona. Come location siamo contenti, un po' meno come piazza a causa dei buchi sull'asfalto che ci rendono difficile posizionare il banco con il cavalletto. Prima un cliente è scivolato». L'uomo si riferisce alla posa di nuovo asfalto per sistemare alcuni buchi nel parcheggio, ancora fresco al momento dell'inaugurazione del mercato, sul quale ha dovuto posare uno dei cavalletti del banco.

Un altro veterano del mercato, Franco Merlone di Revigliasco con 41 anni di attività alle spalle, ha confermato l'interesse per il nuovo format da parte degli astigiani. «Questa mattina sono venuti clienti abituali e altri nuovi che abitano nelle case qui intorno - spiega - Su questa piazza andiamo bene anche se avrei preferito che ci facessero aprire sotto l'ombra delle piante. Purtroppo l'assessora ci ha detto che gli alberi sono malati, stanno facendo dei trattamenti e lì vicino non possiamo esporre la merce».

Per quanto riguarda la partecipazione, al debutto erano presenti sette operatori nonostante l'amministrazione stimi che possano arrivare a dieci o quindici. Per molti il trasferimento è stato un cambiamento faticoso. «Non sono contenta di essere qui, volevo restare dov'ero, dove eravamo comodi - osserva Francesca Suppa, al mercato dei produttori dagli anni '80 e che ha ceduto le redini dell'azienda al figlio Giuseppe - Avrebbero dovuto lasciarci all'Ortofrutticolo, non mandarci via perché eravamo al riparo da vento, sole e pioggia».

Il verdetto dei clienti: fedeltà e convenienza

A giudicare dal debutto, i clienti sembrano però intenzionati a seguire i loro produttori di fiducia. Una signora è giunta da San Marzanotto pur di continuare ad acquistare frutta e verdura da venditori di fiducia: «Andavo all’ex Ortofrutticolo, qui ci si deve solo abituare che siamo all’aperto». Più critica, ma fedele anche per questioni di prezzo, un'altra cliente residente nella zona del campo sportivo di via Foscolo ha aggiunto: «Mi piaceva di più prima perché si stava al fresco, ma vengo qui in auto perché se posso fare un po’ di economia, la faccio».

Il mercato di piazza Nenni si terrà ogni mercoledì e sabato mattina, indicativamente dalle 5,30 fino alle 11,30. Un nuovo inizio che, come sottolineato dall'assessora Bologna, richiederà un periodo di "rodaggio" per limare le imperfezioni e permettere a produttori e residenti di abituarsi a questo nuovo spazio di vendita dei prodotti a chilometri zero.