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Ricordo

Una madre con tre figli piccoli saranno aiutati nel nome di Mara

A lei una sottoscrizione fatta da colleghi, amici e famiglia dell'avvocata Veronesi recentemente scomparsa

Daniela Peira

Daniela Peira

01 Luglio 2026 11:41:08

Una madre con tre figli piccoli saranno aiutati nel nome di Mara

Una madre con tre figli in gravi difficoltà finanziarie.

Sarà destinata a lei la somma raccolta in memoria dell’avvocata Mara Veronesi, scomparsa due settimane fa.

Esperta in diritto di famiglia, i suoi genitori, la sorella e il compagno hanno voluto onorare così il suo ricordo, con la donazione ad una donna assistita dalla San Vincenzo Conferenza Don Bosco.

Il denaro sarà usato per pagare affitti e spese condominiali arretrate e centri estivi per i ragazzi. Monica, sorella di Mara e la famiglia ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta.

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