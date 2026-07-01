Una madre con tre figli piccoli saranno aiutati nel nome di Mara

Ricordo
01 Luglio 2026 11:41:08
Una madre con tre figli in gravi difficoltà finanziarie.
Sarà destinata a lei la somma raccolta in memoria dell’avvocata Mara Veronesi, scomparsa due settimane fa.
Esperta in diritto di famiglia, i suoi genitori, la sorella e il compagno hanno voluto onorare così il suo ricordo, con la donazione ad una donna assistita dalla San Vincenzo Conferenza Don Bosco.
Il denaro sarà usato per pagare affitti e spese condominiali arretrate e centri estivi per i ragazzi. Monica, sorella di Mara e la famiglia ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta.
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