Evento
01 Luglio 2026 10:30:35
Gastronomia, musica, natura e arte per la festa patronale di Castell'Alfero
Castell'Alfero si prepara a quattro giorni di festa per la patronale, in programma da venerdì 3 a lunedì 6 luglio. Organizzata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune, la manifestazione unisce enogastronomia, musica, arte e natura. Protagonista sarà lo stand gastronomico con grigliate, patatine e birra, ma soprattutto la settima Sagra della rolata di coniglio. In anteprima delle Sagre 2026 sarà proposta anche la trippa. Ogni sera spazio a concerti e dj set.
Sabato 4 luglio, alle 16.30, il Castello ospiterà l'inaugurazione delle mostre “Sfumature nelle stanze del tempo”, “Sogni d'arte” e “L'arte che aiuta”. Saranno inoltre visitabili il piano nobile della Residenza dei Conti Amico e il Museo 'L Ciar nei sotterranei.
Il programma dedica spazio anche al benessere e alla scoperta del territorio: giovedì 2 luglio è previsto un Bagno di Gong sotto la luna alla chiesa della Madonna della Neve; sabato 4 una camminata di 8 km tra boschi, la chiesa romanica e la Panchina Gigante; domenica 5 una passeggiata di 10 km verso Frinco. Domenica la chiesa della Madonna della Neve resterà aperta per tutta la giornata nell'ambito della Rete Romanica in Collina.
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