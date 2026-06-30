Crociera autunnale: la "Lirica" di MSC con La Nuova Provincia e CalaMajor Viaggi salpa il 3 ottobre da Venezia verso Kotor, Mykonos e Syros

Un'iniziativa che si conferma di successo, e che ogni anno regala un'esperienza che miscela tradizione e novità. Segnate la data: 3 ottobre 2026. Tutto pronto per la nuova edizione della Crociera de “La Nuova Provincia" in collaborazione con CalaMajor Viaggi, iniziativa che costantemente accoglie tanti appassionati di turismo, pronti a immergersi in una settimana all'insegna del relax e del divertimento. Sarà una crociera inedita e ricca di novità quella autunnale sulla “Lirica” di MSC: il nostro giornale e l'agenzia viaggi di via Brofferio n. 74 hanno infatti ufficializzato le tappe della tradizionale iniziativa che riceve grande indice di gradimento da parte dei nostri lettori, una “grande famiglia" di crocieristi astigiani che racconteranno ancora una volta sui nostri canali di informazione la loro esperienza sul “diario di bordo" a loro dedicato, atttraverso immagini, filmati e articoli ad hoc.

Il gruppo astigiano potrà alternare le proprie giornate alla scoperta di location mozzafiato, godersi le attrazioni della MSC Lirica e dedicare anche momenti al benessere fisico tra le mille proposte dello staff MSC.

Il viaggio partirà da Venezia il 3 ottobre, una location che non ha certo bisogno di presentazioni, e farà successivamente tappa a Kotor in Montenegro, tappa che stupirà i turisti con i suoi fiordi abbacinanti. Mykonos, l'Isola dei Venti, è una vera bomboniera ellenica e il nutrito gruppo astigiano potrà ammirarla fino a tarda serata visto che la nave salperà dopo aver dato a tutti i turisti di godersi un'isola indimenticabile durante l'intero arco della giornata, dopocena compreso. È l'isola ideale per chi ama il divertimento nei beach club, le magnifiche spiagge, ma offre anche angoli romantici, botteghe di lusso e storia antica. Nel cuore di Chora (centro storico) la Piccola Venezia (Little Venice): case colorate costruite a ridosso del mare, il posto più scenico dove godersi l'aperitivo al tramonto. Poi i Mulini a Vento (Kato Mili), situati su una collina che domina la Piccola Venezia. Via Matoyianni è il vivace centro dello shopping, ricco di negozi di lusso, boutique e locali nascosti nei tipici vicoli bianchi e blu. La Chiesa di Panagia Paraportiani è la più famosa e fotografata, un capolavoro di architettura asimmetrica.

Syros, tappa mai raggiunta dalla nostra storica crociera, capitale delle Cicladi, è un'isola unica con architettura neoclassica: Teatro Apollo, spiagge di qualità e tradizioni gastronomiche, perfetta per cultura e relax, a 78 miglia nautiche da Atene. Una zona mai scoperta, che rappresenta l'anello di congiunzione tra tradizione e inedito.

Ancona, città ducale, sarà la tappa che precederà il ritorno a Venezia dopo sette indimenticabili giorni.

L'intera settimana, comprensiva di trasferimento in bus a Venezia e rientro ad Asti, con pensione completa e bevande incluse, è prenotabile a partire dal costo di 1200 euro. I posti sono limitati: siete pronti a salpare per una vacanza che resterà nella memoria e nel cuore? Basterà recarsi da CalaMajor fin da subito per dire il “fatidico sì” all'iniziativa.