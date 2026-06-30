Ad Asti, da mercoledì 1° luglio, il nuovo mercato dei produttori in piazza Nenni

Da domani, 1° luglio, ci sarà un nuovo mercato ad Asti. Lo allestiranno in piazza Nenni, ogni mercoledì e sabato mattina, i produttori agricoli che fino a pochi giorni fa erano nell'ex Mercato Ortofrutticolo. Venduto l'immobile all'asta, che sarà abbattuto e farà spazio, a quanto sembra, a un nuovo supermercato e a un fast food, i contadini rischiavano di non aver più un luogo dove poter vendere i loro prodotti.

È stata l'assessora al Commercio, Loretta Bologna, a pensare a un trasloco nel quartiere di corso Alba dove gli operatori inaugureranno il nuovo format con una dozzina di banchi che saranno operativi dalle 5,30 alle 11,30. «Hanno comperato i nuovi ombrelloni e allestiranno molto presto al mattino, sia per abitudine sia perché con il caldo hanno intenzione di smontare verso le 11.30 - spiega Bologna - Il Comune installerà dei cartelli informativi nell'ex Ortofrutticolo per indicare la nuova location del mercato che inizia come proposta per dare ai produttori un'altra opportunità. Poi vedremo la risposta degli astigiani e faremo eventuali valutazioni».

L'obiettivo del Comune è creare un mercato di quartiere, in una zona molto abitata, per offrire un servizio potenzialmente molto richiesto in un momento storico dove il caro vita incide pesantemente sul bilancio delle famiglie. «Mi sarebbe dispiaciuto tantissimo perdere questa opportunità, perché questo mercato è un'eccellenza - osserva l'assessora - Noto un ritorno alle origini, la gente cerca la filiera corta produttore-consumatore e in un quartiere come quello di corso Alba, con prezzi convenienti, sono convinta che il mercato prenderà piede».

A non aver apprezzato la scelta di spostare i produttori nella zona di corso Alba sono i residenti di San Fedele che lamentano l'ennesima occasione persa per dare al quartiere qualche servizio in più. «Ribadiamo che, a differenza del quartiere di corso Alba, noi non abbiamo alcun servizio di qualsiasi tipo, compreso il servizio bus cittadino. Anche noi abbiamo molti anziani, che non hanno alcuna possibilità di spostarsi se non accompagnati dai figli, anche se solo per acquistare un panino».

Da parte dell'assessora non è mancata una risposta alle critiche mosse: «Abbiamo fatto scegliere ai produttori dove andare, anche perché un buon pacchetto di loro clienti arriva da corso Alba. Almeno per loro non era proprio un salto nel buio e ci è sembrato un ragionamento fatto con buonsenso. In ogni caso - precisa Bologna - a me personalmente, a oggi, non è arrivata nessuna lettera per un mercato a San Fedele». Bologna si è detta comunque disponibile per fare delle valutazioni sulle richieste dei residenti di San Fedele.