Il Vespa Club Alfieri protagonista al raduno mondiale degli 80 anni della Vespa

Sedici soci, una sola grandissima passione e centinaia di chilometri macinati sotto le ruote delle loro amate "due ruote". Il Vespa Club Alfieri Asti ha firmato una memorabile trasferta nella Capitale, a Roma, prendendo parte attiva a "80 Years of an Icon", l'evento planetario che ha celebrato gli ottant'anni dello scooter più famoso del mondo.

La manifestazione, che ha richiamato a Roma migliaia di vespisti da ogni angolo del globo, ha avuto come palcoscenico d'eccezione la suggestiva cornice del Foro Italico. Tra sfilate monumentali, modelli storici e un'atmosfera di festa incredibile, la delegazione astigiana si è fatta valere, portando i colori del club e l'orgoglio della città di Asti nel cuore del raduno.

«Essere lì, a festeggiare un pezzo di storia del design e del costume italiano, è stata un'emozione indescrivibile - raccontano i soci al rientro ad Asti - Sedici amici uniti dallo stesso spirito d'avventura: questo è il vero motore del nostro club». Un'ulteriore pietra miliare per il Vespa Club Alfieri Asti, che continua a viaggiare nel tempo e sulle strade, tenendo alta la tradizione motoristica astigiana.