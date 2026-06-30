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Evento

Il Vespa Club Alfieri protagonista al raduno mondiale degli 80 anni della Vespa

Sedici soci dell'associazione sono andati da Asti a Roma in sella per vivere la storia

Redazione web

Redazione web

30 Giugno 2026 08:04:41

Il Vespa Club Alfieri protagonista al raduno mondiale degli 80 anni della Vespa

Il Vespa Club Alfieri protagonista al raduno mondiale degli 80 anni della Vespa

Sedici soci, una sola grandissima passione e centinaia di chilometri macinati sotto le ruote delle loro amate "due ruote". Il Vespa Club Alfieri Asti ha firmato una memorabile trasferta nella Capitale, a Roma, prendendo parte attiva a "80 Years of an Icon", l'evento planetario che ha celebrato gli ottant'anni dello scooter più famoso del mondo.

La manifestazione, che ha richiamato a Roma migliaia di vespisti da ogni angolo del globo, ha avuto come palcoscenico d'eccezione la suggestiva cornice del Foro Italico. Tra sfilate monumentali, modelli storici e un'atmosfera di festa incredibile, la delegazione astigiana si è fatta valere, portando i colori del club e l'orgoglio della città di Asti nel cuore del raduno.

«Essere lì, a festeggiare un pezzo di storia del design e del costume italiano, è stata un'emozione indescrivibile - raccontano i soci al rientro ad Asti - Sedici amici uniti dallo stesso spirito d'avventura: questo è il vero motore del nostro club». Un'ulteriore pietra miliare per il Vespa Club Alfieri Asti, che continua a viaggiare nel tempo e sulle strade, tenendo alta la tradizione motoristica astigiana.

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