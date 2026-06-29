Ad Asti arriva King Colis: i pacchi misteriosi si acquistano al peso

Al borgo lo shopping si trasforma in una vera e propria caccia al tesoro. Da oggi fino a domenica 5 luglio il Centro Commerciale Nuovo Borgo ospiterà per la prima volta in città il pop-up store di King Colis, il format francese dedicato ai pacchi misteriosi provenienti dagli e-commerce europei che ha già riscosso successo in numerose città.

L'idea è semplice e divertente, acquistare pacchi smarriti o non consegnati senza conoscerne il contenuto. I visitatori avranno a disposizione dieci minuti per scegliere i colli che preferiscono, affidandosi esclusivamente alla forma, alle dimensioni, al peso e al proprio intuito. I pacchi, infatti, non potranno essere aperti prima del pagamento, rendendo ogni acquisto una sorpresa.

Le confezioni saranno vendute al peso, suddivise in due categorie: Standard, al prezzo di 2,49 euro ogni 100 grammi, e Premium, a 2,99 euro ogni 100 grammi. All'interno si possono trovare prodotti di ogni genere, dagli articoli tecnologici agli accessori moda, passando per cosmetici, calzature, gadget e molto altro.

Il progetto nasce da un'intuizione del fondatore Killian Denis durante il periodo del lockdown, quando si è interrogato sul destino dei pacchi smarriti o mai consegnati. Molti di questi, infatti, finiscono per essere distrutti perché il recupero o la restituzione risultano economicamente svantaggiosi. Da questa riflessione è nata l'idea di recuperare i pacchi e trasformarli in un'esperienza di acquisto originale, contribuendo allo stesso tempo a ridurre gli sprechi.

Con oltre 200 tonnellate di pacchi recuperati, King Colis punta infatti a promuovere un modello di consumo più sostenibile, dando una seconda vita a prodotti che altrimenti verrebbero eliminati.

Il pop-up store sceglie il Centro Commerciale Nuovo Borgo come prima tappa cittadina, proponendo un'iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, giovani, appassionati di shopping e semplici curiosi.

Il punto vendita sarà allestito nella piazza principale del centro commerciale. Oggi sarà possibile scegliere il proprio pacco fino alle 20 mentre da domani a domenica 5 luglio l'orario sarà continuato dalle 10 alle 20. L'accesso è gratuito e aperto a tutti; per i minori è richiesta la presenza di un adulto.