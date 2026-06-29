Addio a Martino Amalberto, dalla società di carburanti al bar del tribunale

L'annuncio sul manifesto funebre riassume da solo l'attaccamento alla famiglia e la dedizione al lavoro di Martino Amalberto, mancato ieri a 93 anni.

"Ha raggiunto i suoi fratelli" c'è scritto e Martino era uno di quei Fratelli Amalberto che, negli Anni Sessanta, hanno avviato un'attività di compravendita di carburanti ancora oggi molto fiorente. Sempre con loro, Martino aveva gestito lo storico ristorante albergo Mini Motel di corso Alessandria salvo poi spostarsi in piazza Catena dove con l'amatissima moglie Rina ha gestito per 30 anni il bar del tribunale. Prima nella vecchia sede di palazzo di giustizia e poi anche in quella nuova di via Govone, ex Michelerio. Fino alla decisione di slacciare il grembiule e dedicarsi al meritato riposo.

Ieri si è spento circondato da Rina e dai tanti nipoti e pronipoti della sua numerosa famiglia.

Il rosario sarà recitato questa sera, lunedì, alle 19 alla parrocchia di San Pietro dove domattina, martedì, si celebrerà il funerale alle 9. Al termine delle esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di Villafranca.