Addio a Marisa, cuoca e "anima" dell'agriturismo Pianfiorito

Albugnano perde una delle persone che hanno fortemente contribuito a far conoscere la località Pianfiorito, sulla strada verso Primeglio.

Ieri, infatti, è mancata Marisa Trivero, che insieme a Simone Binello è stata fra le "anime" dell'azienda agrituristica che porta il nome del luogo in cui sorge, Pianfiorito.

Prima la grande azienda agricola con produzione di vino, coltivazione di frutta e ortaggi e l'allevamento bovino. Poi la decisione di aprire l'agriturismo che porta in tavola i piatti della tradizione realizzati con ingredienti a km zero in una posizione dalla quale si gode un panorama mozzafiato su una grande porzione di Nord Astigiano e colline chieresi.

E in cucina fino a quando la sua salute glielo ha consentito, c'era Marisa, detentrice delle ricette più antiche e di quella filosofia di far da mangiare che prevede un solo modo per raggiungere i risultati: fare bene con gli ingredienti migliori.

Un'attenzione verso i tanti clienti che scelgono Pianfiorito per i loro pranzi del sabato e della domenica che ha contribuito a renderlo uno degli agriturismi più conosciuti ed amati.

Il testimone è passato alla figlia Claudia ma i suoi insegnamenti non saranno sicuramente dimenticati.

Marisa lascia il marito Simone, i figli Franco con Giulia e Leonardo, Linda e Stella e la figlia Claudia con Mauro, Pietro, Francesco e Carlo oltre alla sorella Franca con Ignazio.

Rosario questa sera, lunedì alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di Albugnano e funerale martedì alle 9,30 con partenza dall'abitazione di Santo Stefano 6.