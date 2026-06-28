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80 anni di Vespa: a Roma in festa con 25.000 vespisti da 67 Paesi

Erano 25 equipaggi quelli dei Vespisti Moderni Asti in parata tra Terme di Caracalla e i Fori imperiali, il prossimo appuntamento a Castelnuovo Don Bosco l'11 e 12 luglio

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

28 Giugno 2026 19:58:26

80 anni di Vespa: a Roma in festa con 25.000 vespisti da 67 Paesi

I Vespisti Moderni di Asti

Il vespa Club Italia ha celebrato gli 80 anni della Vespa con uno storico Raduno Internazionale, che ha colorato Roma dal 25 al 28 Giugno. Il raduno ha visto numeri da record, con la presenza di oltre 25000 vespisti provenienti da 67 Paesi di tutta Italia.

Si sono ritrovati anche i 25 equipaggi i Vespisti Moderni Asti, giunti a Roma per l'occasione.

Allestito per le quattro giornate il Vespa Village con il museo all'interno degli spazi del complesso del Foro Italico, l'evento gratuito e aperto al pubblico ha attirato oltre 50.000 visitatori proponendo numerose attività, musica, street food, percorsi gimkana e aree per lo shopping.

Il momento più atteso è stato poi nella giornata di sabato 27 giugno, con una parata che ha visto sfilare circa 25.000 vespisti per le strade di Roma, attraversando i luoghi simbolo come le Terme di Caracalla, Piazza Venezia e i Fori imperiali.

Per i Vespisti Moderni di Asti è stato un momento speciale, tanti km in sella e tanti km di amicizie tra Club.

Il prossimo appuntamento è in programma è il 12° Raduno Nazionale memorial Paolo Morra e l'anniversario Vespa Et3 che si terrà nel Comune di Castelnuovo Don Bosco sabato 11 e domenica 12 Luglio.

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