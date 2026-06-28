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Scuola

I futuri geometri dell'Istituto Giobert di Asti premiati al Concorso Nazionale FIABA

Premiati con una menzione speciale FIABA per aver trasformato una scalinata storica in un percorso accessibile grazie a droni, laser scanner e modellazione 3D

Redazione web

Redazione web

28 Giugno 2026 19:43:39

I futuri geometri dell'Istituto Giobert di Asti premiati al Concorso Nazionale FIABA

L'anno scolastico appena concluso, portando un grande successo agli studenti dell'Istituto Superiore “G.A. Giobert” di Asti, premiato per un'eccellenza nella progettazione accessibile.

Gli studenti delle classi 4A e 5A dell'indirizzo CAT Costruzioni, Ambiente e Territorio, supportati dai docenti, hanno ottenuto una prestigiosa Menzione Speciale al Concorso Nazionale FIABA “I futuri geometri progettano l'accessibilità”.

La cerimonia di premiazione è avvenuta in collegamento telematico con Roma. Il progetto astigiano è stato insignito del riconoscimento dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con la seguente motivazione: Per aver saputo reinterpretare uno spazio urbano storico, trasformando le barriere in opportunità progettuali, con soluzioni innovative che coniugano accessibilità, sicurezza e qualità dello spazio pubblico, rendendo la piazza un luogo realmente aperto a tutti.”

I futuri geometri hanno ripensato uno dei luoghi più importanti della città di Asti: la scalinata di collegamento tra piazza Campo del Palio, piazza della Libertà e il Parco della Resistenza, un'area complessa per via di dislivelli e percorsi poco agevoli.

Gli studenti operando come in un vero studio tecnico e seguendo i principi dell'Universal Design, hanno utilizzato tecnologie di ultima generazione, come droni, laser scanner, CAD, SketchUp e Matterport per mappare l'area.

Ad affiancarli in questo percorso sono stati il geometra Luigi Rosso, esperto di nuove tecnologie di rilievo, e l'ingegner Andrea Ientile di Spektra - Trimble.

La loro proposta prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche trasformando le attuali gradinate in un sistema di rampe a dolce pendenza, capaci di ripensare l'intera viabilità della zona, sia pedonale che veicolare.

Un traguardo che fa ben sperare nel lavoro di futuri geometri capaci di maturare, già oggi, una profonda sensibilità verso la progettazione inclusiva.

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