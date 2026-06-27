Il giornalista Carlo Panella ad Asti per parlare dello Stato di Israele e del conflitto in Medio Oriente

Ospite delle Associazioni “Italia Israele” di Asti e Alessandria, lo scorso giovedì, è stato Carlo Panella, giornalista, scrittore e inviato per molti anni in Medio Oriente. Durante una cena al ristorante “Francese” ha presentato il suo ultimo libro: “Israele lo Stato necessario” (Rubbettino Editore).

«Uno Stato necessario – ha spiegato Panella – perché la sua resistenza alle guerre ha costretto i Paesi Arabi a capire una lezione fondamentale, quella che bisogna abbandonare l’idea della guerra santa e, anche attraverso le lotte, bisogna però trattare e arrivare ad un accordo, magari – ha sottolineato lo scrittore – proprio con l’appoggio degli Emirati Arabi Uniti». Nella sua analisi lucida e precisa, introdotto da Luigi Florio, vicepresidente della Delegazione U.E. Israele ed ex parlamentare, Carlo Panella ha poi previsto il crollo dell’Iran entro due anni ed è stato molto critico verso la destra del governo.

«Netanyahu ha il torto di aver portato al governo dello Stato ebraico la peggior destra possibile, - ha poi aggiunto - quella che inneggia all’assassinio di Rabin e alla pulizia etnica». Autore di circa quindici libri sull’argomento e dunque suo profondo conoscitore, Panella non ha comunque mancato di lanciare messaggi di ottimismo e, a chi gli ha chiesto se gli estremisti religiosi ebraici non rischino di snaturare lo Stato di Israele nato dal sionismo laico ha risposto: «Israele ha gli anticorpi per guarire da questo male e a mio parere riuscirà a fare in modo che, chi non riconosce l’autorità dello Stato e rifiuta il servizio militare, abbandoni il territorio».

La serata è durata oltre tre ore e al termine Carlo Panella, in segno di ringraziamento, ha ricevuto da Luigi Florio a nome dell’organizzazione, una bottiglia di Barbera del Monferrato.