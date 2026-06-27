Fratelli d'Italia sul caso Astimusica: «Preferiamo un’amministrazione che abbia il coraggio di alzare l’asticella piuttosto che rassegnarsi a un lento ridimensionamento»

In merito al "caso Astimusica" e all'interpellanza depositata dai gruppi di opposizione in Consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo Fratelli d'Italia

Le polemiche sollevate dall’opposizione su Astimusica confermano, ancora una volta, una differenza di approccio alla città. Noi preferiamo un’amministrazione che abbia il coraggio di alzare l’asticella, piuttosto che rassegnarsi a un lento ridimensionamento di una manifestazione che, negli anni, aveva progressivamente perso parte del suo richiamo nazionale.

L’edizione 2026, in scia al 2025, rappresenta una sfida ambiziosa: un cartellone di assoluto livello, capace di richiamare migliaia di persone e di restituire ad Asti la centralità che merita nel panorama degli eventi estivi italiani. È una scelta coraggiosa che guarda al turismo, all’economia cittadina, alle attività commerciali e all’immagine del territorio.

È evidente che organizzare un evento di questa portata comporti complessità organizzative molto maggiori rispetto al passato. Proprio per questo esistono organismi come la Commissione provinciale di vigilanza, il cui compito è verificare ogni aspetto della sicurezza, richiedere eventuali integrazioni e garantire che tutto si svolga nel pieno rispetto delle norme.

Non c’è nulla di anomalo nel fatto che, di fronte a un evento profondamente diverso per dimensioni e caratteristiche rispetto alle precedenti edizioni, vengano richiesti approfondimenti tecnici. Al contrario, questo dimostra che il sistema dei controlli funziona e che la sicurezza rimane la priorità assoluta. Siamo certi che l’amministrazione comunale, insieme a tutti i soggetti coinvolti, completerà il lavoro necessario affinché Astimusica possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili, con tutte le garanzie previste dalla legge.

Fratelli d’Italia desidera quindi esprimere il proprio apprezzamento all’amministrazione comunale per aver avuto il coraggio di investire su una visione più ambiziosa della città, superando la logica del “si è sempre fatto così” e scegliendo di riportare Asti al centro della scena. Ai cittadini rivolgiamo un invito semplice: sosteniamo Astimusica, sosteniamo chi lavora per far crescere la nostra città e viviamo con entusiasmo una manifestazione che può rappresentare un importante volano per il commercio, il turismo e la promozione del territorio.

A tutti gli organizzatori, ai volontari, agli operatori e ai professionisti impegnati in queste settimane va il nostro augurio di buon lavoro. E a tutti gli astigiani, semplicemente: buona Astimusica!

Fratelli d'Italia Asti