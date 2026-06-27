"Communit-Action" per un paese sempre più inclusivo e attento al benessere psicofisico delle persone

La proposta di iniziativa a favore della socialità, del benessere psicofisico e della cultura è uno dei fiori all'occhiello del paese di Castagnole Lanze, grazie alle tante iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale, biblioteca civica e associazioni di volontariato. Un nuovo progetto è stato presentato nell'ex chiesa dei Battuti bianchi del centro storico dal Comune, in collaborazione con l'Asl, e l'appuntamento ha raccolto grande interesse e partecipazione: si è parlato di "Communit-Action", il principale programma dell'ASL dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo, alla prevenzione delle fragilità e al rafforzamento della rete sociale sul territorio.

Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco Carlo Mancuso e il vicesindaco Mariagrazia Rosso, insieme al Direttore Generale dell'ASL Asti Dott. Giovanni Gorgoni, alla Dott.ssa Simona Rabino e alla Dott.ssa Lorenza Ferrara, che hanno illustrato obiettivi e prospettive del progetto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari, volontari e cittadini per costruire comunità sempre più inclusive e attente al benessere delle persone. Durante la serata sono state presentate le attività già consolidate sul territorio comunale: da due anni sono infatti attivi i Gruppi di Cammino, che si ritrovano ogni martedì con partenza da piazza San Bartolomeo e ogni venerdì da piazza Giovannone; nel periodo estivo le camminate si svolgono al mattino, mentre nelle altre stagioni nel pomeriggio. Un'iniziativa che, oltre a promuovere il movimento, favorisce la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità. Grande interesse anche per le Palestre della Memoria, avviate quest'anno al Centro Sociale Daolio e svolte ogni mercoledì mattina. Il riscontro estremamente positivo ha portato al prolungamento delle attività fino alla fine di giugno, a conferma dell'apprezzamento da parte dei partecipanti. A partire dal mese di settembre prenderà inoltre il via l'AFA – Attività Fisica Adattata, un programma di esercizi svolti in gruppo e guidati da istruttori appositamente formati. L'AFA è rivolta in particolare agli adulti e agli anziani con patologie croniche stabilizzate o con ridotta funzionalità motoria e ha l'obiettivo di mantenere e migliorare autonomia, equilibrio, forza muscolare e qualità della vita attraverso un'attività fisica sicura, regolare e accessibile a tutti.

Numerosi i cittadini intervenuti, insieme agli attuali utenti delle attività, ai volontari e agli operatori dell'ASL Asti. Particolarmente apprezzati gli interventi delle istruttrici volontarie delle Palestre della Memoria, Elda, Grazia, Silvia e Gabriella, e delle Walking Leader dei Gruppi di Cammino, Letizia e Marina, che hanno raccontato la loro esperienza e illustrato le attività che settimanalmente animano il territorio castagnolese. L'amministrazione comunale ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti i volontari che hanno accettato la proposta del Comune, partecipando ai corsi di formazione organizzati dall'ASL Asti per diventare istruttori dei Gruppi di Cammino e delle Palestre della Memoria. «Il vostro tempo, la vostra disponibilità, l'entusiasmo e la voglia di organizzare occasioni di incontro rappresentano un patrimonio prezioso per tutta la comunità. I risultati raggiunti, testimoniati dalla crescente partecipazione dei cittadini, sono il frutto di questo impegno condiviso».

Tra i momenti più emozionanti della serata, la testimonianza di Silvana, partecipante alle Palestre della Memoria, che ha saputo raccontare con semplicità il valore umano di questa esperienza. «La palestra della memoria – ha spiegato – non serve soltanto ad allenare la mente. È diventata un appuntamento atteso, un luogo dove ci si sente accolti, dove si stringono amicizie, si condivide il tempo, si ride, si impara e ci si sostiene a vicenda. È un'occasione per uscire di casa, mantenersi attivi e sentirsi parte della comunità». Nel suo intervento Silvana ha sottolineato come le attività abbiano contribuito a migliorare non solo la memoria, ma anche l'umore, la curiosità e la voglia di mettersi in gioco, evidenziando il ruolo fondamentale delle volontarie che, con professionalità e sensibilità, accompagnano il gruppo ogni settimana. «Entrare il mercoledì mattina nella sala del Centro Daolio e trovare persone pronte ad accoglierti con un sorriso significa iniziare bene la giornata. Queste iniziative ci aiutano a sentirci utili, a confrontarci, a non isolarci e a guardare con fiducia al futuro». La testimonianza si è conclusa con un invito rivolto a chi ancora non conosce queste attività: «A chi pensa di non averne bisogno dico di provare. Troverà un ambiente sereno, nuove amicizie e tante occasioni per stare bene insieme. Vi aspettiamo a settembre: c'è ancora più bello da costruire».

L'amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento anche all'ASL Asti e a tutti i professionisti coinvolti nel progetto Communit-Action «per la collaborazione e il costante supporto, confermando la volontà di continuare a investire in iniziative che mettano al centro la salute, il benessere e la qualità della vita dei cittadini. La numerosa partecipazione alla serata conferma quanto sia importante costruire una rete tra istituzioni, servizi e volontariato, capace di offrire opportunità concrete di incontro, prevenzione e inclusione sociale. Un percorso che Castagnole delle Lanze intende proseguire con convinzione, facendo della comunità il luogo in cui prendersi cura gli uni degli altri».