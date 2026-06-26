Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 26 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 26 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 3 punti “5”, ciascuno dei quali vince 47.288,21 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 185.800.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 26 giugno 2026

Bari: 3 – 59 – 2 – 56 – 5

Cagliari: 12 – 36 – 81 – 69 – 49

Firenze: 81 – 79 – 52 – 34 – 26

Genova: 56 – 17 – 87 – 66 – 52

Milano: 77 – 59 – 11 – 43 – 3

Napoli: 27 – 36 – 43 – 44 – 71

Palermo: 21 – 81 – 14 – 77 – 6

Roma: 65 – 29 – 5 – 52 – 17

Torino: 68 – 20 – 27 – 58 – 16

Venezia: 34 – 37 – 89 – 79 – 73

Nazionale: 10 – 66 – 80 – 7 – 77

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 26 giugno 2026

Combinazione vincente: 73 – 30 – 22 – 76 – 45 – 1

Numero Jolly: 64

Numero SuperStar: 49

Jackpot per la prossima estrazione: 185.800.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 3 da € 47.288,21

Punti 4: 380 da € 384,17

Punti 3: 15.671 da € 27,85

Punti 2: 258.792 da € 5,22

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 38.417,00

3 Stella: 91 da € 2.785,00

2 Stella: 1.407 da € 100,00

1 Stella: 10.029 da € 10,00

0 Stella: 23.334 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 26 giugno 2026

Numeri vincenti:

2 – 3 – 12 – 17 – 20 – 21 – 27 – 29 – 34 – 36 –

37 – 52 – 56 – 59 – 65 – 68 – 77 – 79 – 81 – 87

Numero Oro: 3

Doppio Oro: 3 – 59

Numeri Extra

5 – 6 – 11 – 14 – 16 – 26 – 43 – 44 – 49 – 58 –

66 – 69 – 71 – 73 – 89

Simbolotto – Estrazione di venerdì 26 giugno 2026

4 – Maiale

40 – Quadro

29 – Diamante

19 – Risata

35 – Uccello

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.