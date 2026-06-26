Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 26 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
26 Giugno 2026 21:42:16
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 26 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 3 punti “5”, ciascuno dei quali vince 47.288,21 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 185.800.000 €.
Bari: 3 – 59 – 2 – 56 – 5
Cagliari: 12 – 36 – 81 – 69 – 49
Firenze: 81 – 79 – 52 – 34 – 26
Genova: 56 – 17 – 87 – 66 – 52
Milano: 77 – 59 – 11 – 43 – 3
Napoli: 27 – 36 – 43 – 44 – 71
Palermo: 21 – 81 – 14 – 77 – 6
Roma: 65 – 29 – 5 – 52 – 17
Torino: 68 – 20 – 27 – 58 – 16
Venezia: 34 – 37 – 89 – 79 – 73
Nazionale: 10 – 66 – 80 – 7 – 77
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 73 – 30 – 22 – 76 – 45 – 1
Numero Jolly: 64
Numero SuperStar: 49
Jackpot per la prossima estrazione: 185.800.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 3 da € 47.288,21
Punti 4: 380 da € 384,17
Punti 3: 15.671 da € 27,85
Punti 2: 258.792 da € 5,22
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 38.417,00
3 Stella: 91 da € 2.785,00
2 Stella: 1.407 da € 100,00
1 Stella: 10.029 da € 10,00
0 Stella: 23.334 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 3 – 12 – 17 – 20 – 21 – 27 – 29 – 34 – 36 –
37 – 52 – 56 – 59 – 65 – 68 – 77 – 79 – 81 – 87
Numero Oro: 3
Doppio Oro: 3 – 59
5 – 6 – 11 – 14 – 16 – 26 – 43 – 44 – 49 – 58 –
66 – 69 – 71 – 73 – 89
4 – Maiale
40 – Quadro
29 – Diamante
19 – Risata
35 – Uccello
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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