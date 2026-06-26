Borsa di studio di Matematica alternativa, quattro gli studenti premiati

Il polo universitario astigiano ha ospitato recentemente la prima edizione della borsa di studio di Matematica alternativa, dedicata alla classi quinte del liceo scientifico Vercelli. L'evento è stato ideato, organizzato e interamente finanziato da Enrico Perano, docente del Politecnico di Torino, con l'obiettivo di far vivere ai ragazzi una vera e propria giornata da universitari.



La competizione, incentrata sulla risoluzione di esercizi su integrali e studi di funzione, si è articolata in due fasi. Al mattino la prova scritta, fondamentale per definire la graduatoria di merito iniziale; al pomeriggio la fase finale a eliminazione diretta. Ispirandosi ai contest americani (“Integration Bee"), i migliori studenti si sono sfidati in accesi “uno contro uno” direttamente alla lavagna, mettendo in luce rapidità di calcolo e lucidità sotto pressione.



A valutare le prove è stata la commissione composta da vari docenti: oltre al promotore sono intervenuti il prof. Carmine Monaco, docente del liceo, e i professori associati del Politecnico di Torino Marco Codegone e Luca Lussardi.

I premiati

Al termine sono stati premiati quattro studenti: primo classificato è stato Stefano Pasquali (classe V A), che si è aggiudicato la borsa di studio di 500 euro e una coppa celebrativa; al secondo posto Luca Ferrante (V SA), che ha vinto un premio di 300 euro spendibile presso la libreria CLUT e una targa; al terzo Alessandro Petrini (V SA) che ha ricevuto un premio da 200 euro spendibile presso la libreria CLUT e una targa. Infine Emanuele Pellitteri (V SA), che ha ricevuto una menzione di merito per l'ottimo percorso svolto.



I quattro finalisti hanno condiviso il pranzo d'onore con i docenti della giuria, potendo così raccogliere preziosi consigli per il loro futuro accademico.

Il commento

«I questionari di gradimento - spiegano dal liceo scientifico Vercelli - hanno confermato l'entusiasmo degli studenti per questa modalità didattica innovativa e stimolante. Per questo motivo, la dirigente Francesca Messa, il corpo docente e gli studenti delle classi quinte esprimono il più profondo e sentito ringraziamento al prof. Perano. La sua veste di accademico e mecenate ha reso possibile un evento unico sul territorio: a lui va il merito di aver creduto nel potenziale dei giovani, offrendo non solo importanti premi, ma una visione agonistica e appassionante della matematica, capace di valorizzare autenticamente il talento delle nuove generazioni».