Martedì riapre il Chiosco dei Giardini Pubblici

Un nuovo inizio per un luogo di culto della nostra città. Martedì, a partire dalle 08.00, aprirà ufficialmente il nuovo Chiosco dei Giardini, all'interno del Parco della Resistenza di Asti.

L'obiettivo del progetto è quello di restituire alla città un luogo di ritrovo immerso nel verde, pensato per essere vissuto durante tutta la giornata: dalla colazione all'aperitivo, passando per una pausa caffè, un gelato o un momento di relax nel parco.

Il nuovo chiosco nasce dall'esperienza maturata negli ultimi anni dal Caffè Astense. "Abbiamo voluto portare anche in questo contesto la stessa attenzione alla qualità delle materie prime, a partire dal caffè di nostra torrefazione, affiancato da una proposta di gelateria, bevande, snack e aperitivi", le parole dello staff.

L'intervento non si è limitato alla riapertura del locale, ma ha interessato anche la riqualificazione degli spazi esterni, con l'intento di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città e renderlo nuovamente un punto di riferimento per famiglie, giovani, sportivi e per chiunque voglia trascorrere qualche ora all'aria aperta.

"Crediamo che un parco pubblico possa essere vissuto ancora meglio quando offre un servizio di qualità, capace di creare socialità e presidiare il territorio con continuità", aggiungono i gestori.

Alle ore 17 dello stesso giorno verrà offerto un rinfresco alle autorità ed a tutta la cittadinanza, per conoscere il nuovo chiosco e brindare insieme all'inizio di questa nuova avventura.