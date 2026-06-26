Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Inaugurazione

Martedì riapre il Chiosco dei Giardini Pubblici

A partire dalle 8 riparte una location storica della nostra città

Davide Chicarella

Davide Chicarella

26 Giugno 2026 18:27:58

Il chiosco dei giardini

Riapre il chiosco dei giardini pubblici

Un nuovo inizio per un luogo di culto della nostra città. Martedì, a partire dalle 08.00, aprirà ufficialmente il nuovo Chiosco dei Giardini, all'interno del Parco della Resistenza di Asti.

L'obiettivo del progetto è quello di restituire alla città un luogo di ritrovo immerso nel verde, pensato per essere vissuto durante tutta la giornata: dalla colazione all'aperitivo, passando per una pausa caffè, un gelato o un momento di relax nel parco.

Il nuovo chiosco nasce dall'esperienza maturata negli ultimi anni dal Caffè Astense. "Abbiamo voluto portare anche in questo contesto la stessa attenzione alla qualità delle materie prime, a partire dal caffè di nostra torrefazione, affiancato da una proposta di gelateria, bevande, snack e aperitivi", le parole dello staff.

L'intervento non si è limitato alla riapertura del locale, ma ha interessato anche la riqualificazione degli spazi esterni, con l'intento di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città e renderlo nuovamente un punto di riferimento per famiglie, giovani, sportivi e per chiunque voglia trascorrere qualche ora all'aria aperta.

"Crediamo che un parco pubblico possa essere vissuto ancora meglio quando offre un servizio di qualità, capace di creare socialità e presidiare il territorio con continuità", aggiungono i gestori. 

Alle ore 17 dello stesso giorno verrà offerto un rinfresco alle autorità ed a tutta la cittadinanza, per conoscere il nuovo chiosco e brindare insieme all'inizio di questa nuova avventura.

 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133