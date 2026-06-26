Una mattina di laboratori per bambini e ragazzi nei parchi di corso Alba

Una mattinata all'insegna della cittadinanza attiva, della sostenibilità e della cura degli spazi comuni ha coinvolto questa mattina i parchi di corso Alba, in particolare al Parco Fruttuoso.

Circa 150 tra bambini e bambine del Nido "Il Colibrì", della Scuola dell'Infanzia Corso Alba e ragazzi e ragazze dell'Oratorio della Parrocchia Sacro Cuore hanno partecipato all'iniziativa "Abitiamo i Nostri Parchi – Semi di cittadinanza globale", trasformando le aree verdi in un grande laboratorio all'aperto di educazione civica e ambientale.

L'obiettivo del progetto è favorire il senso di appartenenza alla comunità, la cura dei beni comuni e la diffusione di comportamenti sostenibili, soprattutto tra le nuove generazioni.

All'accoglienza dei partecipanti era presente l'assessore all'Istruzione del Comune di Asti, Loretta Bologna, e il vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro. A ciascun bambino è stato consegnato un originale braccialetto di carta biodegradabile che, una volta utilizzato, può essere piantato nel terreno per dare vita a nuovi fiori, simbolo concreto dell'attenzione verso l'ambiente.

Nella mattinata i partecipanti hanno potuto cimentarsi in numerosi laboratori e attività ludico-educative distribuite tra le diverse aree verdi. Nello spazio antistante la Scuola dell'Infanzia sono stati organizzati giochi e laboratori per i più piccoli grazie alla collaborazione di Villa Paolina, Informagiovani e Servizio Civile Universale, Centro per le Famiglie, ONG MAIS e del gruppo scout AGESCI Asti 1, che ha proposto attività motorie differenziate in base all'età.

Al Parco Fruttuoso, invece, i ragazzi più grandi hanno preso parte alle iniziative curate dall'équipe DesTEENazione, da Kumpania e dalla Chapitombolo Academy, sperimentando attività creative, educative e aggregative dedicate alla cittadinanza attiva, al rispetto dell'ambiente e alla promozione di comportamenti sostenibili.

Parallelamente, una squadra composta da giovani adulti del Centro Diurno "Arcobaleno", gestito dalla Cooperativa Valdocco, insieme ad alcuni animatori dell'Oratorio, si è occupata della pulizia e della cura dell'area verde, contribuendo concretamente al mantenimento del decoro del parco.

Ha contribuito anche il CSV Asti e Alessandria, che ha messo a disposizione i gazebo utilizzati durante la manifestazione, rendendo gli spazi più funzionali e accoglienti.

«Fare insieme è il modo migliore per rendere i nostri luoghi più belli e vivibili – ha sottolineato l'assessore Loretta Bologna –. Iniziative come questa valorizzano il senso di appartenenza alla comunità e dimostrano come la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini possa generare opportunità di crescita, partecipazione e cura condivisa del territorio. Educare le nuove generazioni alla sostenibilità significa anche offrire occasioni concrete per sperimentare il rispetto dell'ambiente e la cura degli spazi comuni».

Anche il vescovo monsignor Marco Prastaro ha richiamato l'importanza del rispetto per il creato. «La natura, per chi, come me, è credente, rappresenta un prezioso dono del Signore», ha affermato, invitando tutti a custodirla attraverso i piccoli gesti della quotidianità.