Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 27 e 28 giugno

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 27 e domenica 28 giugno scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

Asti - Mercatino antiquariato

Mercatino in Piazza Alfieri per tutta la giornata con oggettistica e hobbistica.

Asti - Mercatino dei libri

In biblioteca Mercatino estivo dei Libri alla Biblioteca Astense. Sabato 27 giugno dalle 9 alle 13, in collaborazione con i volontari dell’AltrAAsti, sarà possibile acquistare libri al prezzo fisso di 1 euro per regalare (o regalarsi) volumi di ogni genere, soprattutto romanzi, ma anche saggi di economia, politica, sociologia, pedagogia, medicina, religione, storia locale. Ingresso libero.

Asti - Festa del rifugiato

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, sabato 27 giugno ad Asti un pomeriggio e una serata dedicati all'incontro, allo sport, alla cultura e alla condivisione, con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e valorizzare le esperienze delle persone accolte sul territorio.

Asti (Fraz. Serravalle) - Festa d'Estate

Tre giorni di festa nella frazione di Serravalle d'Asti da venerdì a domenica, con stand gastronomico dalle 20 e dalle 21.30 musica con ingresso libero. Domenica 28 giugno dalle 7.30 alle 13 Raduno ed esposizione Auto Storiche.

Castelnuovo Don Bosco - CastelDivino

Sabato 27 giugno dalle 17:00 alle 00. L’evento trasformerà Piazza Dante in una serata tra proposte enogastronomiche del territorio e intrattenimento musicale. Tra gli stand vini in degustazione con le cantine del territorio e la guida Vinibuoni d’Italia, birra artigianale, proposte gastronomiche locali. Ad accompagnare tutta la serata intrattenimento musicale.

Villa San Secondo - Festa di San Pietro e Paolo "Benvenuta estate"

Da giovedì 26 a domenica 28 tutte le sere stand gastronomici con varie specialità dalle 19.30 e musica dal vivo. Sabato 20 alle 20.30 Cena sotto le stelle sul balcone naturale di Villa con musica (solo su prenotazione).

Cocconato - Festa del borgo San Carlo

Sabato 27 giugno festa dalle ore 18.30 con piatti tipici, vino e djset.

Calliano Monferrato - Sagra dell'agnolotto d'asino

Venerdì 26 giugno alle ore 19 Agnolotti, Stufato con polenta, Salamini d'Asino e serata musicale. Sabato 27 giugno alle ore 19 Grande Abbuffata con Specialità d'Asino e, a seguire, intrattenimento musicale. Domenica 28 giugno dalle ore 10 alle ore 17 si terrà in Via Roma il Mercatino dei Prodotti Tipici del Territorio, segue alle ore 12 "Pranza con noi" con specialità d'Asino; alle ore 19 cena con Agnolotti, Stufato e Salamini e serata musicale.

Castagnole Monferrato - Teatro sotto le stelle

Il Cortile dei Camminatori di Domande ospita la rassegna teatrale amatoriale sabato 27 alle ore 21.00 "Prima o poi...capita a tutti" della Compagnia Teatrale Ikeatrando.

Celle Enomondo - Fiera tutto canapa

Sabato 27 aperitivi alla canapa, cocktail alla canapa, accompagnati da un fantastico Dj Set con il palco19. Domenica 28 per tutta la giornata laboratori sulla canapa, spettacoli di magia, arte e teatro e alla sera la Pizza alla Canapa della proloco.

Cisterna d'Asti - Usanze

Torna l'edizione 2026 con tre giornate di appuntamenti. Venerdì 26 giugno dalle ore 19.00 serata nei giardini del castello, stand con hamburger e altre sorprese, dj set per la serata. Sabato 27 e domenica 28 la festa si allargherà a tutto il centro storico, dalle ore 19.00, il centro storico ospiterà il menù itinerante con stand gastronomici.