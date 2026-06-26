Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Lutto

L'ultimo saluto a Isola a Maria Oddone, moglie dell'ex sindaco Ferro

Si è spenta a 83 anni, per tanti anni era stata impegnata nel volontariato alla Pro loco isolana

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

26 Giugno 2026 09:43:00

L'ultimo saluto a Isola a Maria Oddone, moglie dell'ex sindaco Ferro

Maria Oddone aveva 83 anni

Commozione a Isola d'Asti per la scomparsa di Maria Oddone, moglie del professor Erildo Ferro, ex sindaco del paese. Aveva 83 anni e si è spenta dopo una lunga e dolorosa malattia, affrontata con coraggio e la vicinanza costante della sua famiglia. È mancata nella serata di ieri, giovedì, e questa sera, venerdì, alle 21, nella chiesa di Santa Caterina del Piano di Isola sarà recitato il rosario; domani, sabato, nella stessa chiesa, alle 9,30 sarà celebrato il funerale, con partenza a piedi in corteo alle 9,15 da corso Volpini 230.

Fin dagli anni '70, fino al 2004, fu impegnata nel volontariato in paese, facendo parte dello staff delle cuoche della Pro loco di Isola. «Era orgogliosa di aver creato per la Pro loco i biscotti "strafugnà" e i "brut ma bon" - ricordano in paese - Sotto la presidenza Vastadore ai vari Festival delle Sagre ne vennero prodotti e venduti in un baleno svariati quintali. Maria era felice quando, per il loro gusto particolare, i suoi biscotti venivano apprezzati ed elogiati». E in diverse occasione ancora negli ultimi tempi ne preparava e regalava ad amici e familiari. Maria Oddone lascia il marito Erildo Ferro, il figlio Andrea con Mirian e i nipoti Alessandro ed Eleonora.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133