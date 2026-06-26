L'ultimo saluto a Isola a Maria Oddone, moglie dell'ex sindaco Ferro

Commozione a Isola d'Asti per la scomparsa di Maria Oddone, moglie del professor Erildo Ferro, ex sindaco del paese. Aveva 83 anni e si è spenta dopo una lunga e dolorosa malattia, affrontata con coraggio e la vicinanza costante della sua famiglia. È mancata nella serata di ieri, giovedì, e questa sera, venerdì, alle 21, nella chiesa di Santa Caterina del Piano di Isola sarà recitato il rosario; domani, sabato, nella stessa chiesa, alle 9,30 sarà celebrato il funerale, con partenza a piedi in corteo alle 9,15 da corso Volpini 230.

Fin dagli anni '70, fino al 2004, fu impegnata nel volontariato in paese, facendo parte dello staff delle cuoche della Pro loco di Isola. «Era orgogliosa di aver creato per la Pro loco i biscotti "strafugnà" e i "brut ma bon" - ricordano in paese - Sotto la presidenza Vastadore ai vari Festival delle Sagre ne vennero prodotti e venduti in un baleno svariati quintali. Maria era felice quando, per il loro gusto particolare, i suoi biscotti venivano apprezzati ed elogiati». E in diverse occasione ancora negli ultimi tempi ne preparava e regalava ad amici e familiari. Maria Oddone lascia il marito Erildo Ferro, il figlio Andrea con Mirian e i nipoti Alessandro ed Eleonora.