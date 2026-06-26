Variazioni di percorso dei bus di ASP nella mattinata di sabato 27 giugno

Variazione dei servizi di trasporto pubblici sabato 27 giugno, a causa del passaggio della corsa ciclistica del Campionato Italiano Elite Uomini, fino alle ore 14.



Gli autobus della linea 1, in entrambe le direzioni, non effettueranno le fermate di corso Einaudi e corso alla Vittoria.

I bus diretti a Valbella effettueranno le fermate provvisorie di corso Einaudi e corso G. Ferraris, quelli diretti in Località Torrazzo/Trincere/Stazione di San Marzanotto effettueranno le fermate provvisorie di corso P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

Gli autobus della linea 2, in entrambe le direzioni, non effettueranno le fermate di corso Einaudi, piazza Alfieri, corso Dante e via Micca.

I bus diretti in via Spandre effettueranno le fermate provvisorie di corso Einaudi, corso G. Ferraris, via Calosso, via Monte Rainero e corso Volta.

I bus diretti via Urbani/Località Variglie effettueranno le fermate provvisorie di via Monte Rainero, via Calosso, corso P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

Gli autobus della linea 3, in entrambe le direzioni, non effettueranno le fermate di corso Einaudi e corso alla Vittoria.

I bus diretti in corso Alessandria effettueranno le fermate provvisorie di corso Einaudi e corso G. Ferraris.

I bus diretti in loc. Canova effettueranno le fermate provvisorie di corso P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

Gli autobus della linea 4, in direzione N.S. di Lourdes, non effettueranno le fermate di via Calosso, corso alla Vittoria, piazza Alfieri e corso Dante, nel tratto tra piazza Alfieri e Largo Martiri della Liberazione, che saranno sostituite dalle fermate provvisorie di via Monte Rainero, corso Volta e via P. Micca.

Gli autobus della linea 4, in direzione via Torchio, non effettueranno le fermate di corso Dante, nel tratto tra piazza Alfieri e Largo Martiri della Liberazione, e di corso Alfieri che saranno sostituite dalle fermate provvisorie di via P. Micca, corso Volta, via Monte Rainero, c.so P. Chiesa, via Vigna e via Artom. Gli autobus della linea 6 non effettueranno le fermate di corso Einaudi e corso alla Vittoria. I bus diretti verso il quartiere di San Fedele percorreranno corso Einaudi, corso G. Ferraris, via

Calosso e corso Alessandria per poi proseguire seguendo il tragitto regolare. I bus diretti verso piazza Marconi percorreranno via Calosso, corso P. Chiesa, via Vigna, e via Artom per poi proseguire seguendo il tragitto regolare.

Gli autobus della linea 7, in direzione via Foscolo, non effettueranno le fermate corso Einaudi, piazza Alfieri e corso Dante, nel tratto tra piazza Alfieri e Largo Martiri della Liberazione, che saranno sostituite dalle fermate provvisorie di corso G. Ferraris, via Calosso, via Monte Rainero e via P. Micca.

Gli autobus della linea 7, in direzione corso Alba, non effettueranno le fermate di corso Dante, nel tratto tra piazza Alfieri e Largo Martiri della Liberazione, che saranno sostituite dalle fermate provvisorie di via P. Micca, corso Volta, via Monte Rainero, c.so P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

I bus della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti raggiungeranno piazza Lugano percorrendo corso G. Ferraris, via Calosso, via Monte Rainero, via P. Micca e corso Dante e raggiungeranno piazza Marconi percorrendo viale Partigiani, corso Don Minzoni e corso Gramsci.

Per informazioni telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30, sul sito o su app AstiSmartBus.