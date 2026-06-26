Astimusica non sfratta il nuovo format mercatale che resta in piazza Libertà e largo Saracco

Il nuovo assetto del mercato di Asti supera la sua prima prova del nove. In occasione dell’imminente festival Astimusica, i banchi, recentemente posizionati in piazza Libertà e largo Saracco, non saranno spostati nella più distante piazza del Palio. Una decisione che segna un punto di svolta per la stabilità degli operatori e per la funzionalità del centro cittadino, frutto di un’intensa attività di concertazione tra le sigle sindacali e il Comune.

Fiva Confcommercio: «Più parcheggi e banchi attrattivi»

Per la Fiva Confcommercio, i risultati di questo primo mese di riorganizzazione sono ampiamente positivi. Lo spostamento di una parte dei banchi da piazza del Palio a piazza Libertà ha reso il mercato più funzionale, riportando i cittadini a frequentare l’area con continuità. Uno dei vantaggi più significativi rimarcati dall’associazione riguarda il compattamento dei banchi rimasti in piazza del Palio: questa soluzione ha permesso di aumentare sensibilmente i posti auto, migliorando l’accessibilità per chiunque voglia visitare il mercato.

La presidente di Fiva Confcommercio Raffaela Gigliodoro, che si è confrontata a lungo con l'assessora al Commercio Loretta Bologna, ha espresso grande soddisfazione per la gestione degli eventi cittadini che ha evitato un primo spostamento dei banchi nella precedente piazza: «Tutto questo è stato possibile grazie alle sinergie costruite e alla costante dialettica sindacale con il Comune di Asti, in particolare con l’assessore al Commercio Loretta Bologna». Guardando al futuro, la Gigliodoro ha annunciato che l’impegno non si ferma qui: «Come Fiva Confcommercio stiamo studiando nuove iniziative dedicate ai nostri ambulanti, da sviluppare in sinergia con il commercio in sede fissa, per rafforzare l’attrattività del mercato e sostenere l’intero tessuto commerciale della città».

Ana Ugl: «Scongiurato l'isolamento degli operatori»

Anche l'Ana Ugl ha accolto con favore la notizia, sottolineando come sia stata evitata una situazione che rischiava di essere pesantemente penalizzante. La delibera di istituzione del nuovo format mercatale prevede, infatti, che i banchi possano essere trasferiti ogni qualvolta il mercato interferisca con eventi contigui. Tra questi ci sono il Palio di Asti e il Magico Paese di Natale, ma anche Astimusica sembrava non poter coesistere con il mercato.

Il presidente di Ana Ugl, Antonio Tinozzi, si è confrontato a sua volta con l'assessora al commercio per evitare che i banchi finissero nell'area di piazza del Palio. L'accordo raggiunto prevede un compromesso sull'orario: i banchi lasceranno le piazze nel primo pomeriggio, una riduzione simbolica che coincide peraltro con le agevolazioni già previste per far fronte al grande caldo estivo. Il segretario regionale dell'associazione, Enzo Arleri, ha voluto sottoscrivere il ringraziamento pubblico al sindaco, all'assessora Bologna per la sensibilità dimostrata verso una categoria che, dopo due anni di attesa, è finalmente tornata a lavorare in una sede adeguata e coerente con il contesto economico della città.