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Emergenza caldo

Al palazzo comunale arrivano le "oasi climatiche" per aiutare i cittadini a fronteggiare l'ondata di caldo

Una serie di misure da parte dell'amministrazione comunale di Costigliole d'Asti a sostegno delle fasce più deboli della popolazione: numero telefonico unico, punti di sollievo climatizzati e consegne a domicilio grazie ai volontari

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

25 Giugno 2026 19:22:11

Al palazzo comunale arrivano le "oasi climatiche" per aiutare i cittadini a fronteggiare l'ondata di caldo

L'amministrazione comunale di Costigliole d'Asti si attiva per aiutare i cittadini delle fasce più deboli a superare l'ondata di caldo che si registra in questi giorni. Lo fa mettendo in campo una serie di iniziative gratuite, che vanno dalla disponibilità di spazi climatizzati all'aiuto dei volontari. 

«Con l’intensificarsi dell’ondata di caldo torrido che sta colpendo il territorio, l’amministrazione comunale di Costigliole accelera e potenzia il piano straordinario di intervento a tutela dei cittadini più fragili. ​Oltre al numero unico dedicato e alla rete di assistenza domiciliare, il Comune introduce un ulteriore e importante servizio di prossimità per contrastare gli effetti dell'afa e dell'isolamento sociale: l'apertura di aree di accoglienza e "oasi climatiche" climatizzate destinate ad anziani, disabili e persone in situazioni di forte disagio abitativo all’interno del palazzo comunale - annuncia il sindaco Enrico Cavallero - ​Il piano d'emergenza, coordinato in sinergia con le associazioni di volontariato locali e la Protezione Civile, prevede da oggi un pacchetto di interventi ancora più ampio: "oasi climatiche" e Punti di sollievo, con l'apertura di spazi comunali condizionati e presidiati, dove i cittadini più disagiati possono trascorrere le ore più calde della giornata in sicurezza, ricevendo se occorre acqua e assistenza medica leggera. Inoltre, la consegna a domicilio della spesa, beni di prima necessità e farmaci salvavita per chi è impossibilitato a uscire; il monitoraggio telefonico quotidiano per verificare le condizioni di salute e contrastare la solitudine; e il trasporto protetto per visite mediche urgenti o terapie inderogabili».

Per accedere al Servizio emergenza caldo del Comune di Costigliole d'Asti occorre contattare il numero telefonico 3312027343: «​Tutti i servizi sono completamente gratuiti. I cittadini interessati, i loro familiari o i vicini di casa che intendono segnalare una situazione di potenziale pericolo o isolamento, possono contattare immediatamente il numero unico Emergenza caldo, attivo tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 8 alle 20. L'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel costruire una rete di protezione sociale capace di prevenire i rischi, sostenere le persone fragili e rafforzare la coesione della comunità - sottolineano il primo cittadino e l’assessore al volontariato Giuseppe Fiore - In questo periodo di forte emergenza caldo, il Comune offre un nuovo servizio mirato a supportare i cittadini più vulnerabili. Con l'attivazione delle oasi refrigerate, l'obiettivo è offrire un rifugio sicuro a chi vive in abitazioni o in condizioni non idonee a fronteggiare temperature così estreme. L'intento è quello di non lasciare indietro nessuno, potenziando la rete di protezione sociale e medica attorno ai nostri concittadini più indifesi. Non ci limitiamo a portare l'aiuto a casa, ma apriamo anche le porte del Comune».

L'amministrazione comunale rinnova, inoltre, l'appello alla solidarietà di vicinato: «Un piccolo gesto o una segnalazione tempestiva al Numero unico possono fare la vera differenza per la sicurezza di tutta la comunità».

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