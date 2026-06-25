L'opposizione attacca sul degrado del sottopasso di corso Torino: «Gravi criticità per il transito pedonale» [FOTO]

Corso Torino rappresenta uno dei principali vasi comunicanti di Asti, un asse vitale che mette in connessione il centro con il quartiere Torretta, ma anche con un polo commerciale e la piscina situati all'ingresso dell'abitato. Eppure, per chi decide di sfidare la sorte percorrendolo a piedi, questo tratto di strada si trasforma in una potenziale trappola in corrispondenza del sottopasso ferroviario. Le immagini scattate sul posto, che documentano lo stato dei luoghi, mostrano uno scenario preoccupante: dove dovrebbero esserci percorsi sicuri regna una vegetazione infestante che ha divorato lo spazio disponibile per il passaggio.

Il pericolo è palpabile soprattutto sul lato che costeggia l'area commerciale Obi, dove il transito pedonale è di fatto impedito. In una zona densamente frequentata per la presenza di attività come il McDonald's, il Bowling, la Piscina Lido e numerosi altri servizi, i cittadini si ritrovano a dover transitare in una barriera urbana ben poco sicura. Alcune foto scattate dai consiglieri di minoranza in Consiglio comunale mostrano chiaramente come i pedoni, inclusi molti giovani, studenti e famiglie, siano costretti a camminare sul bordo della carreggiata, sfiorando le auto in corsa senza alcuna protezione. «Le condizioni rilevate appaiono incompatibili con gli obiettivi di sicurezza stradale, accessibilità e promozione della mobilità sostenibile più volte richiamati dall'Amministrazione comunale» osservano i consiglieri.

I consiglieri comunali che hanno sottoscritto un'interpellanza sul caso, chiedendo conto di questa situazione al sindaco e agli assessori competenti, sono Donato Pafundi, Mario Malandrone, Maria Ferlisi, Vittoria Briccarello, Massimo Cerruti, Mauro Bosia, Michele Miravalle, Luciano Sutera, Valter Saracco, Gianfranco Miroglio, Paolo Crivelli e Roberto Migliasso. I firmatari pretendono di sapere se la Giunta sia realmente consapevole delle criticità in corso Torino e se siano mai stati effettuati sopralluoghi tecnici per valutare la sicurezza del percorso.

La richiesta della minoranza non si limita a una semplice critica, ma esige risposte su tempi e modi di intervento. I consiglieri di minoranza chiedono un piano di manutenzione straordinaria e sfalcio della vegetazione per liberare immediatamente i passaggi invasi dai rovi, ma guardano anche oltre, verso una soluzione definitiva. L'interpellanza interroga infatti l'amministrazione sulla volontà di progettare e finanziare un percorso pedonale che sia finalmente continuo, protetto e accessibile.