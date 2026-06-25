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Durante Astimusica si potrà sosta in piazza del Palio anche con gli abbonamenti della zona Est

La deroga, disposta per la chiusura di piazza Alfieri, sarà valida dal 27 giugno al 28 luglio per i titoli mensili e annuali

Redazione web

Redazione web

25 Giugno 2026 15:47:58

Stalli blu della sosta a pagamento in piazza campo del Palio

Stalli blu della sosta a pagamento in piazza campo del Palio

Ad Asti, in occasione dello svolgimento, in piazza Alfieri, del festival Astimusica sono previste variazioni relative alla validità degli abbonamenti per la sosta a pagamento negli stalli blu gestiti da Asp.

Da sabato 27 giugno a martedì 28 luglio gli abbonamenti, annuali e mensili, validi nella zona Est potranno essere utilizzati per sostare anche in piazza campo del Palio.

Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it

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