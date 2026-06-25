Durante Astimusica si potrà sosta in piazza del Palio anche con gli abbonamenti della zona Est

Parcheggi Asp
25 Giugno 2026 15:47:58
Stalli blu della sosta a pagamento in piazza campo del Palio
Ad Asti, in occasione dello svolgimento, in piazza Alfieri, del festival Astimusica sono previste variazioni relative alla validità degli abbonamenti per la sosta a pagamento negli stalli blu gestiti da Asp.
Da sabato 27 giugno a martedì 28 luglio gli abbonamenti, annuali e mensili, validi nella zona Est potranno essere utilizzati per sostare anche in piazza campo del Palio.
Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it
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