Eletto il nuovo Consiglio direttivo del Collegio provinciale dei geometri di Asti

Ad Asti si è insediato il nuovo Consiglio direttivo del Collegio geometri e geometri laureati, eletto a seguito delle consultazioni avvenute dal 9 all'11 giugno e del successivo ballottaggio del 18 giugno. Alla guida del Collegio è stato eletto il geometra Gian Luca Musso che sarà affiancato dal geometra Pasqualino Peronace nel ruolo di segretario e dal geometra Roberto Barreri quale tesoriere. Completano il Consiglio i geometri Walter Boido, Valentina Conversano, Vincenzo Lo Jacono e Fabio Vignale.

Il Consiglio direttivo del Collegio costituisce anche il Consiglio di amministrazione della Fondazione. Il nuovo organo guiderà entrambe le realtà nel corso del quadriennio 2026-2030. Il nuovo Consiglio raccoglie il testimone con l'obiettivo di proseguire il lavoro svolto negli anni passati, affrontando le sfide che attendono la professione tecnica in un contesto in continua evoluzione. Formazione, innovazione, digitalizzazione, rapporto con gli enti pubblici e valorizzazione della figura del geometra saranno tra i temi al centro dell'attività del prossimo quadriennio.

«Desidero ringraziare i colleghi che hanno partecipato in numero elevatissimo alle elezioni e coloro che hanno riposto fiducia nella nostra squadra – dichiara il presidente Musso – Il Consiglio lavorerà con impegno e spirito di collaborazione per rappresentare al meglio gli iscritti e rafforzare il ruolo del Collegio come interlocutore qualificato per il territorio e per le istituzioni. Le competenze dei geometri sono oggi sempre più richieste in numerosi ambiti, dall'edilizia alla sostenibilità, dalla gestione del patrimonio immobiliare alla sicurezza, e il nostro compito sarà quello di sostenere la crescita professionale della categoria e favorire il dialogo con tutti gli attori del territorio».

Il Collegio fa inoltre sapere che sta per trasferirsi nella nuova sede di corso Alfieri 20. Le operazioni di allestimento e organizzazione degli spazi sono in via di definizione e, non appena ultimati gli ultimi interventi, verrà comunicata la data di inaugurazione dei nuovi locali.