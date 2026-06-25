Svelata l'installazione artistica di piazza Torino, un omaggio alla storia del gruppo J’Amis d’la Përa

Non è passata inosservata la nuova installazione artistica comparsa nei giorni scorsi in piazza Torino, ad Asti, su uno degli spartitraffico della rotonda che regolamenta il flusso veicolare. Tenuta nascosta alla vista dei passanti per diverse settimane, ora l'opera è visibile, seppur ancora mancante di illuminazione. Poche ore dopo la sua esposizione, è diventata oggetto di domande su chi l'abbia collocata in quel punto e quale sia il suo significato.

C'è chi ha pensato che potesse essere un riferimento al Museo Paleontologico che ha sede a poche centinaia di metri da piazza Torino, ma la realtà è un'altra. La struttura, realizzata da un basamento dipinto di bianco in stile neoclassico e dalla pietra posta alla sua sommità, è stata voluta e installata dall'associazione J’Amis d’la Përa (Amici della pietra) legata idealmente proprio a piazza Porta Torino.

«J’Amis d’la Përa nacquero nel 1963 nel crutin del bar Rio, a Porta Torino, dove ci si ritrovava in gruppo - racconta il presidente del sodalizio Massimo Martinengo - La pietra è il simbolo dell'associazione e la tradizione vuole che i ragazzi degli altri quartieri dovessero alzare la pietra più pesante trovata sul posto per avere diritto a corteggiare le ragazze».

L'opera, che sarà inaugurata entro una quindicina di giorni dopo il posizionamento delle luci, è stata pensata da Antonio Guarene per i 60 anni dalla fondazione del gruppo. A lungo il sodalizio, da sempre impegnato in attività sociali e di beneficenza, ha avuto la sua sede a Valmanera; poi si è trasferito in via Bonzanigo lasciando gli spazi al gruppo omonimo di sbandieratori e musici.

Oggi l'associazione J’Amis d’la Përa è presieduta da Massimo, figlio di Guido Martinengo, lo storico presidente che ha ricoperto la carica per 30 anni. Il gruppo ha anche istituito uno speciale "ordine", l'Urdin d’la Pera, che viene conferito come onorificenza ad astigiani che si sono particolarmente distinti in attività sociali.