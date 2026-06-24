Montechiaro d’Asti ricorda Fulvio Canazza con la Festa di Leva 1971-1972

Una serata all’insegna di musica e amicizia, ma soprattutto del ricordo di un'amicizia speciale. Sabato 27 giugno, in piazza Umberto I a Montechiaro d’Asti, si terrà la Festa di Leva 1971-1972, organizzata dal Comitato Palio e Leve ’71-’72 in memoria di Fulvio Canazza, scomparso improvvisamente il 2 maggio dello scorso anno.

L’iniziativa nasce dalla volontà degli amici e dei coetanei di ricordare una figura molto conosciuta e apprezzata in paese. Fulvio Canazza apparteneva infatti a una famiglia storica di Montechiaro d’Asti, legata da generazioni al mondo dell’enogastronomia. I Canazza sono noti per la storica pasticceria Marck, attiva fin dall’Ottocento, mentre il fratello Claudio è stato per anni alla guida dell’enoteca “Taste Vin” e oggi è contitolare della vineria “Malia” ad Asti. Anche la madre ha lasciato un segno importante nel territorio, aprendo negli anni Novanta uno dei primi negozi dedicati all’alimentazione biologica e macrobiotica, in piazza Medici ad Asti.

Il programma prevede una cena su prenotazione, con adesioni aperte fino al 24 giugno, seguita da un concerto live dei Dire Straits Story, tribute band che proporrà i grandi successi del celebre gruppo britannico.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo lo stand gastronomico, con proposte culinarie pensate per tutti, anche per chi deciderà di partecipare senza prenotare la cena. Non mancherà inoltre il servizio bar con cocktail curato da Fine Dining Project, oltre a birra e altre proposte, dalle 22 la musica diventerà protagonista.