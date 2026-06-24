Asti, centrato un "5" che frutta 20 mila euro

C'è qualche astigiano che affronterà questo caldo con un largo sorriso in faccia perché ha in tasca i numeri giocati alla tabaccheria Bussi di piazza Primo Maggio che gli hanno fruttato 20.374 euro. Una cifra che non cambia la vita ma che rappresenta un gran bel regalo d'estate.

Questo grazie ad un "5" indovinato nell'estrazione di ieri, martedì 23 giugno.

La spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi del Piemonte nell’ultimo anno si conferma a 1,35 miliardi, come riporta un’elaborazione di Agipronews. La stessa stabilità non si riflette nei numeri regionali del SuperEnalotto, infatti, attualmente la spesa ammonta a 49,5 milioni in calo del 7,8% rispetto ai 53,7 milioni dell’anno precedente.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 25 giugno, sale alla favolosa cifra di 184,2 milioni di euro.