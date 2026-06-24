Olimpiadi di fisica europee, medaglia d'argento per Stefano Pasquali

Stefano Pasquali - studente di V A al liceo scientifico Vercelli di Asti, attualmente impegnato nell'esame di Maturità - ha ottenuto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di fisica europee (EuPhO), svoltesi nei giorni scorsi a Gothenburg, in Svezia.

Ha preso parte alla competizione essendo uno dei cinque rappresentanti dell'Italia selezionati dall'Aif (Associazione per l'insegnamento della fisica) in seguito alle competizioni nazionali di Senigallia e ad esami successivi disputati tra i migliori studenti italiani.



La competizione europea riunisce i migliori giovani talenti della fisica provenienti da decine di Paesi. Prevede prove teoriche e sperimentali di alto livello, finalizzate a valutare conoscenze, capacità di problem solving e competenze di laboratorio. Altrettanto significativo il fatto che anche gli altri quattro studenti italiani abbiano raggiunto, a livello individuale, punteggi simili e siano stati premiati con la medaglia d'argento. "Un risultato storico - spiegano dal liceo scientifico Vercelli - in quanto migliore rispetto a tutti quelli riportati nelle competizioni europee degli ultimi anni dagli studenti italiani partecipanti".

"Si tratta di un altro grande risultato - concludono dalla scuola - per il nostro studente che, dopo l’esame di Maturità, volerà a Bucaramanga, in Colombia, per la 56esima edizione delle Olimpiadi internazionali della fisica (IPhO), in programma dal 4 al 12 luglio. Questo prestigioso evento vedrà i migliori studenti preuniversitari del mondo sfidarsi su complesse prove teoriche e sperimentali".