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Olimpiadi di fisica europee, medaglia d'argento per Stefano Pasquali

Grazie al risultato ottenuto lo studente del liceo scientifico Vercelli, impegnato nell'esame di Maturità, parteciperà alle fase mondiale della competizione in Colombia

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

24 Giugno 2026 10:14:52

Olimpiadi di fisica europee, medaglia d'argento per Stefano Pasquali

Stefano Pasquali - studente di V A al liceo scientifico Vercelli di Asti, attualmente impegnato nell'esame di Maturità - ha ottenuto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di fisica europee (EuPhO), svoltesi nei giorni scorsi a Gothenburg, in Svezia.

Ha preso parte alla competizione essendo uno dei cinque rappresentanti dell'Italia selezionati dall'Aif (Associazione per l'insegnamento della fisica) in seguito alle competizioni nazionali di Senigallia e ad esami successivi disputati tra i migliori studenti italiani.


La competizione europea riunisce i migliori giovani talenti della fisica provenienti da decine di Paesi. Prevede prove teoriche e sperimentali di alto livello, finalizzate a valutare conoscenze, capacità di problem solving e competenze di laboratorio. Altrettanto significativo il fatto che anche gli altri quattro studenti italiani abbiano raggiunto, a livello individuale, punteggi simili e siano stati premiati con la medaglia d'argento. "Un risultato storico - spiegano dal liceo scientifico Vercelli - in quanto migliore rispetto a tutti quelli riportati nelle competizioni europee degli ultimi anni dagli studenti italiani partecipanti".

"Si tratta di un altro grande risultato - concludono dalla scuola - per il nostro studente che, dopo l’esame di Maturità, volerà a Bucaramanga, in Colombia, per la 56esima edizione delle Olimpiadi internazionali della fisica (IPhO), in programma dal 4 al 12 luglio. Questo prestigioso evento vedrà i migliori studenti preuniversitari del mondo sfidarsi su complesse prove teoriche e sperimentali".

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