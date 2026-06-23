Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
23 Giugno 2026 21:46:00
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 23 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 9 punti “5”, ciascuno dei quali vince 20.374,71 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 184.200.000 €.
Bari: 42 – 24 – 70 – 9 – 58
Cagliari: 27 – 49 – 43 – 76 – 40
Firenze: 69 – 3 – 65 – 72 – 62
Genova: 19 – 28 – 3 – 85 – 75
Milano: 17 – 5 – 43 – 40 – 38
Napoli: 24 – 55 – 2 – 32 – 69
Palermo: 55 – 70 – 54 – 90 – 12
Roma: 49 – 88 – 21 – 2 – 24
Torino: 58 – 16 – 60 – 38 – 73
Venezia: 84 – 12 – 69 – 2 – 44
Nazionale: 75 – 14 – 79 – 44 – 47
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 1 – 17 – 27 – 84 – 66 – 12
Numero Jolly: 61
Numero SuperStar: 4
Jackpot per la prossima estrazione: 184.200.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 9 da € 20.374,71
Punti 4: 997 da € 188,05
Punti 3: 32.884 da € 17,11
Punti 2: 439.353 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 4 da € 18.805,00
3 Stella: 171 da € 1.711,00
2 Stella: 2.513 da € 100,00
1 Stella: 13.386 da € 10,00
0 Stella: 24.940 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 3 – 5 – 12 – 16 – 17 – 19 – 24 – 27 – 28 –
42 – 43 – 49 – 55 – 58 – 65 – 69 – 70 – 84 – 88
Numero Oro: 42
Doppio Oro: 42 – 24
9 – 21 – 32 – 38 – 40 – 44 – 54 – 60 – 62 – 72 –
73 – 75 – 76 – 85 – 90
29 – Diamante
43 – Funghi
41 – Buffone
34 – Testa
14 – Baule
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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