Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 23 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 9 punti “5”, ciascuno dei quali vince 20.374,71 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 184.200.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 23 giugno 2026

Bari: 42 – 24 – 70 – 9 – 58

Cagliari: 27 – 49 – 43 – 76 – 40

Firenze: 69 – 3 – 65 – 72 – 62

Genova: 19 – 28 – 3 – 85 – 75

Milano: 17 – 5 – 43 – 40 – 38

Napoli: 24 – 55 – 2 – 32 – 69

Palermo: 55 – 70 – 54 – 90 – 12

Roma: 49 – 88 – 21 – 2 – 24

Torino: 58 – 16 – 60 – 38 – 73

Venezia: 84 – 12 – 69 – 2 – 44

Nazionale: 75 – 14 – 79 – 44 – 47

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 23 giugno 2026

Combinazione vincente: 1 – 17 – 27 – 84 – 66 – 12

Numero Jolly: 61

Numero SuperStar: 4

Jackpot per la prossima estrazione: 184.200.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 9 da € 20.374,71

Punti 4: 997 da € 188,05

Punti 3: 32.884 da € 17,11

Punti 2: 439.353 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 4 da € 18.805,00

3 Stella: 171 da € 1.711,00

2 Stella: 2.513 da € 100,00

1 Stella: 13.386 da € 10,00

0 Stella: 24.940 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 23 giugno 2026

Numeri vincenti:

2 – 3 – 5 – 12 – 16 – 17 – 19 – 24 – 27 – 28 –

42 – 43 – 49 – 55 – 58 – 65 – 69 – 70 – 84 – 88

Numero Oro: 42

Doppio Oro: 42 – 24

Numeri Extra

9 – 21 – 32 – 38 – 40 – 44 – 54 – 60 – 62 – 72 –

73 – 75 – 76 – 85 – 90

Simbolotto – Estrazione di martedì 23 giugno 2026

29 – Diamante

43 – Funghi

41 – Buffone

34 – Testa

14 – Baule

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.