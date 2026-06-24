Astigiani presenta l'uscita n.55: il ricordo di Petrini e l'omaggio a Gian Porro

Un pomeriggio di emozioni ha accompagnato la presentazione del numero 55° della rivista Astigiani, ospitata nel cortile dell'Istituto Agrario Penna di Asti. L'appuntamento, introdotto dal dirigente scolastico Giorgio Marino davanti alla nuova palestra green realizzata grazie ai fondi del Pnrr, è diventata l'occasione per riflettere sull'identità del nostro territorio e ricordare due figure che hanno lasciato un segno profondo nella storia astigiana: Carlo "Carlin" Petrini e Gianluigi Porro.

La copertina della nuova edizione, dedicata al fondatore di Slow Food, ha offerto al presidente dell'associazione Astigiani, Piercarlo Grimaldi, un omento per rivivere il legame personale e culturale con Petrini. Durante l'incontro è intervenuto anche Silvio Barbero, dirigente dell'Università di Scienze Gastronomiche, che ha ringraziato pubblicamente l'associazione per il sostegno alla borsa di studio da 15 mila euro destinata a uno studente africano.

Commosso il ricordo di Gianluigi Porro, storico dirigente del settore Cultura del Comune di Asti, collaboratore della rivista fin dagli esordi e scomparso da soltanto qualche giorno. A ricordarne il percorso è stato Salvatore Leto, autore dell'autobiografia Confesso che ho vissuto, che ha ripercorso gli inizi di Porro come tecnico luci delle prime edizioni di Astiteatro e il successivo approdo alla direzione del Teatro Alfieri.

Nel corso della presentazione, il direttore di Astigiani Sergio Miravalle ha annunciato che sarà Pedro Porro, figlio di Gian e giovane artista, a realizzare il bavagliolone del prossimo Bagna Cauda Day. Il disegno interpreterà il motto "Questo bavaglio ci rende liberi", scelto tra i dieci slogan più votati dai partecipanti alla manifestazione. È stato inoltre mostrato in anteprima il nuovo Palot da fujot della Way Assauto.

Sfogliando le pagine del numero 55, sono stati illustrati alcuni dei temi affrontati dalla rivista: dai quarant'anni dallo scandalo del metanolo al gemellaggio con Valence, passando per la storia dell'acqua Edea raccontata da Pippo Sacco. Ampio spazio anche all'epopea del tambass, grazie ai contributi del ricercatore Mattia Marocco e del regista ventenne Nicolò Cataldo, autore del documentario A suon di tamburello, dedicato al Viarigi campione e da ora disponibile su YouTube.

Tra le rubriche trovano spazio il progetto "Soffitto di Cristallo" curato dal Soroptimist, che in questo numero racconta la figura della professoressa Renza Rosso, il ricordo di Milena Ercole Pozzoli attraverso le testimonianze delle figlie Gaia e Benedetta, la storia di Sant'Avventino narrata da Mariella Lentini, il ritorno del festival Teatro e Colline e la vicenda di un aviere napoletano legato ad Asti.

L'associazione ha inoltre lanciato il progetto editoriale "Germogli lontani", promosso insieme a Irene Trione. L'iniziativa punta a raccogliere storie, lettere e testimonianze di giovani astigiani che oggi vivono, studiano o lavorano all'estero, per raccontare il loro percorso e il rapporto mantenuto con la terra d'origine. Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo info@astigiani.it.

Il pomeriggio si è concluso con una passeggiata nel futuro Bosco degli Astigiani e con la tradizionale foto di gruppo dei soci vicino alla giovane quercia Astesana.

La rivista Astigiani numero 55 è disponibile in edicola al prezzo di 8 euro. In occasione dell'uscita sono state presentate anche le nuove magliette estive dell'associazione, proposte nei colori bianco e rosso al costo di 10 euro. La t-shirt sarà omaggiata a chi sottoscriverà o regalerà un nuovo abbonamento alla rivista. I soci possono ritirare la propria copia nella sede di via San Martino 2, di fronte a Palazzo Mazzetti, nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato.