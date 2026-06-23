Konecta: slitta a ottobre il trasferimento dei reparti da Asti e Ivrea a Torino

Vanno avanti le trattative tra le organizzazioni sindacali e l'azienda Konecta Spa sui trasferimenti a Torino di alcuni reparti di Asti e Ivrea. Il nuovo incontro in Confindustria Canavese si è concluso con la conferma da parte aziendale della volontà di procedere all'accorpamento delle attività di gestione documentale nel sito di Torino, ma spostando i termini temporali ad ottobre invece che dal 1 luglio. Cgil, Cisl e Uil hanno tenuto il punto sulla contrarietà al trasferimento, mantenendo però aperto il confronto con l'azienda.

«Il posticipo permetterà di avviare una discussione seria ed approfondita sui numeri e sui perimetri impattati dal trasferimento - comunicano i sindacati - nonché l'avvio di un confronto serrato su un accordo di smartworking che permetta di aumentare significativamente la percentuale di lavoro da remoto». In questa direzione sono stati già fissati due incontri per il 9 e il 29 luglio.

Lo slittamento del trasferimento permetterà anche di avere ulteriori elementi, che potrebbero incidere sulla trattativa, dalla ripresa del confronto istituzionale con la Regione Piemonte e con il Comune di Asti.

Il direttore delle risorse umane di Konecta Luca Mattana ha infatti comunicato che il vicepresidente regionale Maurizio Marrone ha convocato l'azienda il 18 giugno in Regione, incontro poi rimandato ad oggi, martedì 23 giugno. La riunione in Comune tra azienda e sindacati ci sarà invece martedì 30 giugno.