Cambiamenti climatici, flora e fauna: cosa sta succedendo alla nostra biodiversità?

La serata, in programma nella sede Lipu di Tigliole venerdì 10 luglio alle 20.45, sarà dedicata alla comprensione delle trasformazioni che il riscaldamento globale sta provocando negli ecosistemi, con particolare attenzione alle conseguenze per la flora e la fauna locali. Attraverso il dialogo con esperti del settore, i partecipanti potranno approfondire le dinamiche che stanno modificando gli equilibri naturali e riflettere sulle possibili strategie di tutela della biodiversità.

Interverranno due ospiti di grande esperienza e competenza: Enrico Caprio, ecologo del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino, e Franco Correggia, botanico e specialista della flora collinare piemontese.

Al termine dell’incontro verrà liberato un esemplare di rapace notturno curato presso il Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu, un momento che consentirà di osservare da vicino il lavoro svolto dall’associazione per la tutela degli animali selvatici.

L’iniziativa è a offerta libera, ma la prenotazione è obbligatoria. I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Per prenotare è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 379 2453394.