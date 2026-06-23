Gemellaggio di sapori ed eccellenze locali tra il Comune di San Cipirello e Tomedo

Continua l'attività di promozione turistica e delle eccellenze locali sviluppata da Tomedo, l'associazione Cresciamo insieme Aps e altre realtà italiane desiderose di conoscere l'Astigiano e il Monferrato per raccontare i loro territori e i prodotti tipici. L'ultimo gemellaggio nato da Tomedo, che ha sede nella Torre Comentina di piazza Roma, ad Asti, è quello con il Comune di San Cipirello (Palermo).

«A San Cipirello sono molto attivi per la promozione delle piccole aziende locali attraverso un progetto che si chiama 'Sicilia gourmet' - spiega il titolare di Tomedo, Ronni Massetti - È la stessa filosofia della nostra realtà; per questo, venerdì 26 giugno, alle ore 12, saranno qui da noi il sindaco e il vicesindaco di San Cipirello con i rappresentanti dell’associazione per inaugurare uno spazio dei loro prodotti».

Dopo l'inaugurazione della vetrina dedicata ai prodotti locali delle "Famiglie agricole siciliane", il gruppo di visitatori si sposterà all'interno della Torre Comentina per un momento conviviale durante il quale verrà proiettato il video promozionale del territorio Astigiano che Tomedo mostra, con grande successo, ai turisti in visita. Sarà mostrato anche un analogo video di presentazione delle aziende siciliane.

Durante l'evento è prevista una degustazione gratuita di prodotti siciliani.