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Valfenera Beautiful è la nuova iniziativa per fare la differenza

Cinque minuti rendere il paese più pulito e accogliente con piccoli gesti quotidiani

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

23 Giugno 2026 10:03:27

Valfenera Beautiful è la nuova iniziativa per fare la differenza

Bastano cinque minuti per fare la differenza.“Valfenera Beautiful” è la nuova iniziativa di volontariato per mantenere il paese più pulito, accogliente e ancora più bello attraverso piccole attenzioni comuni.

Il progetto invita i cittadini e i residenti a dedicare qualche minuto del proprio tempo alla cura degli spazi comuni, senza vincoli o impegni specifici. L’idea è quella di promuovere un senso di responsabilità civile e comune verso il nostro ambiente quotidiano, dimostrando come anche piccoli gesti siano in grado di contribuire concretamente al benessere comune.

Partecipare è davvero semplice, ognuno può scegliere come aiutare: pulendo il marciapiede davanti alla propria abitazione, raccogliendo i rifiuti lungo la strada, sistemando un angolo del paese che necessita di attenzione oppure coinvolgendo un vicino, un amico o un familiare nell’iniziativa.

Non sono previste iscrizioni, riunioni o obblighi di alcun tipo. Chiunque può partecipare quando vuole e secondo le proprie possibilità.

Per chiunque decidesse di voler contribuire gli basterà prendere un sacco, fare una passeggiata e raccogliere i rifiuti che troverà lungo la strada. 

Oggi è un ottimo giorno per iniziare!

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