A Ferrere una giornata di attività per la Giornata Diocesana degli Oratori

Domani in occasione della Giornata Diocesana degli Oratori, la Pastorale Giovanile in collaborazione con il Comune di Ferrere organizza una giornata ricca di appuntamenti.

Il titolo per l’edizione di quest’anno non è scelto casualmente: “Un sogno al microscopio” si lega al delicato tema del rapporto tra scienze e fede. A tal proposito, lo sguardo si è rivolto ad uno speciale legame storico, quello del comune di Ferrere con Rita Levi Montalcini che da ragazza trascorreva le sue vacanza estive.

A tutti i partecipanti, parrocchie e ragazzi, verrà donato un racconto ispirato alla sua figura, per lasciare un qualcosa una testimonianza concreta di questo dialogo.

Ad arricchire la speciale giornata di domani, ci sarà l’occasione anche per i festeggiamenti del centenario della chiesa parrocchiale di Ferrere, consacrata nel 1926.

Il programma dell’evento occuperà la mattinata e parte del pomeriggio, seguendo un’ordinata scaletta studiata dall’organizzazione che consentirà di accogliere al meglio i ragazzi in arrivo da tutti gli oratori estivi della diocesi.

Si parte alle 9.30 con l’accoglienza di tutti i gruppi, seguito da un momento di animazione e balli alle 10.30. Dopo un momento di preghiera comunitaria e saluti, arriverà il momento del pranzo al sacco.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da una prima spiegazione dei grandi giochi e delle attività, a partire dalle 13.30 fino alle 15.15 attività ludiche e dei giochi a stand.

​La quota di partecipazione per i giovani è di 2 euro, sarà invece gratuita per gli animatori, che supporteranno la gestione dei giochi.