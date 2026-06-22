Inaugurata la nuova Pro loco di Valmanera guidata da Beppe Franco

Grande festa nella frazione di Valmanera per l'inaugurazione della nuova Pro loco che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio e della tradizioni locali. Il taglio del nastro, alla presenza della vicesindaca di Asti Stefania Morra e del presidente del sodalizio Giuseppe "Beppe" Franco, ha visto la partecipazione di numerosi residenti e volontari.

Presenti anche il parroco di Viatosto, don Giancarlo Iraldi e il rettore del Comitato Palio Borgo Viatosto Giovanni Binello. Dopo la celebrazione della messa, i saluti istituzionali, la benedizione della targa e dei locali, la cerimonia è proseguita con un momento conviviale.

Il Presidente Franco ha sottolineato l'importanza di questo traguardo: «La vostra presenza ci riempie di orgoglio ed è il segnale più bello che potessimo ricevere: questo significa che la nostra comunità ha voglia di incontrarsi, partecipare e credere nel proprio futuro. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere il nostro territorio, organizzando eventi, sagre e iniziative culturali che uniscono le persone».

La Pro loco di Valmanera si ripromette di collaborare con l'amministrazione comunale, con le altre associazioni e soprattutto con il Comitato Palio Borgo Viatosto per portare avanti gli obiettivi statutari e i progetti di cui si fa promotrice. Il presidente del gruppo, a nome del direttivo, ha poi colto l'occasione per ringraziare tutti i volontari «che hanno reso possibile la realizzazione del progetto» e invitato «tutti gli abitanti a tesserarsi e a partecipare attivamente, ricordando che il supporto dei soci è vitale per le future attività».