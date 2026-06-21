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Moncucco Torinese

Alice e la sua grande partita alla Ruota della Fortuna

Andata in onda questa sera la puntata della popolarissima trasmissione condotta da Gerry Scotti che ha avuto una concorrente che ha sfiorato la vittoria

Daniela Peira

Daniela Peira

21 Giugno 2026 22:46:41

Alice e la sua grande partita alla Ruota della Fortuna

Da Moncucco Torinese alla popolarità della Ruota della Fortuna. E pazienza se Gerry Scotti, popolarissimo conduttore del gioco di Canale 5 lo ha chiamato "Montecucco".

A portare un pezzo di Astigiano in tv questa sera è stata Alice, titolare di un allevamento di cavalli e muli da trekking oltre che di black angus da carne; era una delle tre concorrenti.

Una partecipazione che le ha reso grande onore, facendo una grandissima bella figura e dimostrando a tutta Italia la sua bravura nei giochi di enigmistica. Alice, accompagnata dall'amica Ester nel pubblico, ha iniziato alla grande indovinando il primo gioco in cui veniva chiesto cosa fosse la "marisa", nome conosciuto nelle cucine essendo un leccapentola. Ma, ha rivelato Alice, anche il nome della sua mamma. 

Ancora la fortuna dalla sua parte quando ha preso un jolly al primo giro del round musicale. Ha indovinato la frase del "regno degli animali" e il jolly gli è tornato buono poco dopo quando, girando, la ruota è finita sullo spicchio della bancarotta. Sempre sua la soluzione del gioco "Se la sai raddoppi", vincendo 3200 euro ma non raddoppiando.

Al round finale Alice arriva con 8200 euro, una gran bella cifra che viene però superata dal concorrente che indovina l'ultimo round, rubandole per un soffio la vittoria.

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