L'ondata di caldo toglie il respiro: registrate temperature oltre i 37 gradi

L’ondata di caldo prevista è arrivata e non vi sfugge l’Astigiano, che, dalle centraline di Dati Meteo Asti, restituisce un clima torrido.

Nella giornata di ieri, sabato 20 giugno, sono stati tanti i picchi (non record ma sicuramente mai così diffusi prima sull’intero territorio) sopra i 36 gradi.

E proprio da 36,2 e 36,8 sono state le temperature rilevate da Dati Meteo Asti e Arpa a Castell’Alfero, Asti Centro, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato (a 185 metri), San Marzano Oliveto, Asti Nord, Castagnole Lanze, Castelboglione, Valmanera, Castelnuovo Don Bosco e Villafranca d’Asti. I Comuni più caldi sono risultati vinchio, con i suoi 37,1 grado ad un’altitudine di 199 metri e ancora Nizza con 37,2 gradi a 138 metri.

Se ieri non era giornata fresca, quella di oggi sarà ancora più calda, con previsioni Dati Meteo di un lieve aumento delle temperature con estremi termici calcolati per Asti fra i 20 e i 37 gradi.

Questa la tendenza pubblicata sui social di Dati Meteo: «L’intensa ondata di caldo continuerà per tutto il corso della settimana prolungandosi fino alla fine del mese. Le temperature massime si manterranno costantemente tra 34 e 37°C su pianure e colline tra Langhe, Roero e Monferrato per i prossimi 10 giorni, con punte di 38-39°C nelle zone più calde tra Nicese e Basso Alessandrino. Di notte valori minimi al di sotto dei 20°C in pianura, superiori nei centri urbani ed in collina con temperature a tratti fino a 23/24°C.

Temperature che mettono a dura prova la salute delle persone, con un sensibile aumento di richieste di interventi per malori tipicamente legati al caldo, e portano in sofferenza anche le colture agricole. Non si parla ancora di siccità, ma sicuramente un caldo di questo genere asciuga i terreni coltivati e prosciuga i bacini di acqua piovana.