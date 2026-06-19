Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 19 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
19 Giugno 2026 21:38:23
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 19 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno dei quali vince 72.123,89 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 182.500.000 €.
Bari: 86 – 18 – 47 – 54 – 70
Cagliari: 14 – 13 – 5 – 84 – 33
Firenze: 6 – 60 – 2 – 50 – 51
Genova: 43 – 90 – 75 – 70 – 89
Milano: 13 – 58 – 43 – 47 – 88
Napoli: 36 – 13 – 8 – 82 – 43
Palermo: 79 – 69 – 85 – 56 – 84
Roma: 61 – 50 – 4 – 33 – 8
Torino: 41 – 23 – 34 – 71 – 19
Venezia: 18 – 60 – 72 – 85 – 29
Nazionale: 16 – 89 – 51 – 75 – 15
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 89 – 25 – 81 – 18 – 14 – 69
Numero Jolly: 11
Numero SuperStar: 69
Jackpot per la prossima estrazione: 182.500.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 2 da € 72.123,89
Punti 4: 470 da € 315,67
Punti 3: 18.120 da € 24,48
Punti 2: 275.535 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 5 da € 31.567,00
3 Stella: 135 da € 2.448,00
2 Stella: 2.028 da € 100,00
1 Stella: 10.681 da € 10,00
0 Stella: 20.270 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 5 – 6 – 13 – 14 – 18 – 23 – 36 – 41 – 43 –
47 – 50 – 58 – 60 – 61 – 69 – 75 – 79 – 86 – 90
Numero Oro: 86
Doppio Oro: 86 – 18
4 – 8 – 33 – 34 – 51 – 54 – 56 – 70 – 71 – 72 –
82 – 84 – 85 – 88 – 89
39 – Forbici
23 – Amo
4 – Maiale
20 – Festa
17 – Sfortuna
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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