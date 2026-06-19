Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 19 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 19 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno dei quali vince 72.123,89 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 182.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 19 giugno 2026

Bari: 86 – 18 – 47 – 54 – 70

Cagliari: 14 – 13 – 5 – 84 – 33

Firenze: 6 – 60 – 2 – 50 – 51

Genova: 43 – 90 – 75 – 70 – 89

Milano: 13 – 58 – 43 – 47 – 88

Napoli: 36 – 13 – 8 – 82 – 43

Palermo: 79 – 69 – 85 – 56 – 84

Roma: 61 – 50 – 4 – 33 – 8

Torino: 41 – 23 – 34 – 71 – 19

Venezia: 18 – 60 – 72 – 85 – 29

Nazionale: 16 – 89 – 51 – 75 – 15

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 19 giugno 2026

Combinazione vincente: 89 – 25 – 81 – 18 – 14 – 69

Numero Jolly: 11

Numero SuperStar: 69

Jackpot per la prossima estrazione: 182.500.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 72.123,89

Punti 4: 470 da € 315,67

Punti 3: 18.120 da € 24,48

Punti 2: 275.535 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 5 da € 31.567,00

3 Stella: 135 da € 2.448,00

2 Stella: 2.028 da € 100,00

1 Stella: 10.681 da € 10,00

0 Stella: 20.270 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 19 giugno 2026

Numeri vincenti:

2 – 5 – 6 – 13 – 14 – 18 – 23 – 36 – 41 – 43 –

47 – 50 – 58 – 60 – 61 – 69 – 75 – 79 – 86 – 90

Numero Oro: 86

Doppio Oro: 86 – 18

Numeri Extra

4 – 8 – 33 – 34 – 51 – 54 – 56 – 70 – 71 – 72 –

82 – 84 – 85 – 88 – 89

Simbolotto – Estrazione di venerdì 19 giugno 2026

39 – Forbici

23 – Amo

4 – Maiale

20 – Festa

17 – Sfortuna

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.