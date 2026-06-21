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Politica

Sindaci e consiglieri comunali eleggono oggi il nuovo Presidente della Provincia di Asti

L'unico candidato in corsa è il sindaco di Nizza Monferrato Simone Nosenzo, già presidente facente funzioni ed esponente della Lega

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

21 Giugno 2026 07:15:01

Simone Nosenzo

Simone Nosenzo, unico candidato alla carica di Presidente della Provincia di Asti

Non ci sono particolari dubbi sull'esito delle elezioni per il nuovo Presidente della Provincia di Asti, in programma oggi, domenica 21 giugno, dalle 8 alle 20. C'è un solo candidato alla carica, il sindaco di Nizza Monferrato Simone Nosenzo, che sta già ricoprendo il ruolo di presidente facente funzioni a seguito delle dimissioni, avvenute a maggio, di Maurizio Rasero.

Nosenzo, esponente della Lega, è il candidato unico del centrodestra che si è compattato sul suo nome dopo aver valutato anche la candidatura del sindaco di San Damiano Davide Migliasso. Non essendoci sfidanti ed essendo elezioni di secondo livello, dove a votare sono chiamati solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica, l'esito è scontato.

I seggi resteranno aperti dalle 8 alle ore 20 nelle tre sedi previste: quella centrale, a palazzo della Provincia in piazza Alfieri; nella sezione distaccata 1 al Comune di Castelnuovo Don Bosco; nella sezione distaccata 2 nel municipio di Nizza Monferrato.

I risultati delle percentuali di voto saranno rese note verso le ore 22.

Simone Nosenzo è il candidato unico del centrodestra alla presidenza della Provincia

Il sindaco di Nizza Monferrato, oggi vicepresidente facente funzioni, è stato preferito al primo cittadino di San Damiano, Davide Migliasso, che si era proposto alla guida dell'Ente dopo le dimissioni di Rasero

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