Sindaci e consiglieri comunali eleggono oggi il nuovo Presidente della Provincia di Asti

Politica
21 Giugno 2026 07:15:01
Simone Nosenzo, unico candidato alla carica di Presidente della Provincia di Asti
Non ci sono particolari dubbi sull'esito delle elezioni per il nuovo Presidente della Provincia di Asti, in programma oggi, domenica 21 giugno, dalle 8 alle 20. C'è un solo candidato alla carica, il sindaco di Nizza Monferrato Simone Nosenzo, che sta già ricoprendo il ruolo di presidente facente funzioni a seguito delle dimissioni, avvenute a maggio, di Maurizio Rasero.
Nosenzo, esponente della Lega, è il candidato unico del centrodestra che si è compattato sul suo nome dopo aver valutato anche la candidatura del sindaco di San Damiano Davide Migliasso. Non essendoci sfidanti ed essendo elezioni di secondo livello, dove a votare sono chiamati solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica, l'esito è scontato.
I seggi resteranno aperti dalle 8 alle ore 20 nelle tre sedi previste: quella centrale, a palazzo della Provincia in piazza Alfieri; nella sezione distaccata 1 al Comune di Castelnuovo Don Bosco; nella sezione distaccata 2 nel municipio di Nizza Monferrato.
I risultati delle percentuali di voto saranno rese note verso le ore 22.
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