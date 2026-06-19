Depuratore, l'Asp invita gli astigiani all'inaugurazione del nuovo impianto di sollevamento dello scarico finale

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19 Giugno 2026 16:47:30
Il depuratore di strada Quaglie
Mercoledì 24 giugno, alle 9, al Depuratore di Asti in strada Quaglie, zona Villaggio San Fedele, si terrà l’inaugurazione del nuovo impianto di sollevamento dello scarico finale dell’impianto di depurazione.
L’intervento rappresenta un importante e atteso miglioramento impiantistico, realizzato a beneficio della cittadinanza e finalizzato a incrementare l’efficienza e la sicurezza del sistema depurativo.
Si tratta di un’opera attesa da molti anni, che contribuisce al potenziamento delle infrastrutture al servizio del territorio. Per l'occasione, l'Asp invita la cittadinanza a partecipare. Chi fosse interessato può iscriversi, entro il limite di posti disponibili, compilando il modulo sul sito www.asp.asti.it
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