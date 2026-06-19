Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Multiutility

Depuratore, l'Asp invita gli astigiani all'inaugurazione del nuovo impianto di sollevamento dello scarico finale

Il taglio del nastro è previsto mercoledì. Si tratta di un’opera attesa da molti anni, che contribuisce al potenziamento delle infrastrutture al servizio del territorio

Redazione web

Redazione web

19 Giugno 2026 16:47:30

Il depuratore di strada Quaglie

Il depuratore di strada Quaglie

Mercoledì 24 giugno, alle 9, al Depuratore di Asti in strada Quaglie, zona Villaggio San Fedele, si terrà l’inaugurazione del nuovo impianto di sollevamento dello scarico finale dell’impianto di depurazione.

L’intervento rappresenta un importante e atteso miglioramento impiantistico, realizzato a beneficio della cittadinanza e finalizzato a incrementare l’efficienza e la sicurezza del sistema depurativo.

Si tratta di un’opera attesa da molti anni, che contribuisce al potenziamento delle infrastrutture al servizio del territorio. Per l'occasione, l'Asp invita la cittadinanza a partecipare. Chi fosse interessato può iscriversi, entro il limite di posti disponibili, compilando il modulo sul sito www.asp.asti.it

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133