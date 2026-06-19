È Stefano Ettore il nuovo Segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico guidato da Luigi Marattin. Giovedì, a seguito delle dimissioni di Anna Maria Prosio, il partito di Asti ha eletto Ettore alla presenza della Segretaria regionale, Barbara Baino. Quest'ultima ha ringraziato Prosio «per l'impegno e il lavoro svolto nel suo mandato» per poi presentare la mozione congressuale di Ettore e dare la parola agli iscritti.

«Assumo questo incarico con estrema gratitudine e con forte senso di responsabilità - è stato il commento del nuovo Segretario provinciale - In una fase storica caratterizzata da grandi trasformazioni economiche e sociali, credo che la politica debba tornare a essere soprattutto uno strumento di servizio, capace di ascoltare le istanze della cittadinanza, formare competenze e costruire soluzioni concrete per il territorio. Il mio impegno sarà quello di rafforzare la presenza del Partito Liberaldemocratico nella provincia di Asti, coinvolgendo nuove energie e valorizzando il contributo di chi già oggi dedica tempo e passione alla vita pubblica».

«Abbiamo bisogno, a tutti i livelli, di una classe dirigente preparata, credibile e radicata nelle comunità locali - ha concluso Ettore - Lavoreremo con spirito costruttivo, nella convinzione che libertà, responsabilità e partecipazione civica siano i pilastri di una politica capace di guardare al futuro della nostra comunità avendo ben presente che la buona politica non consiste nel promettere ciò che è facile, ma nel costruire ciò che è utile e duraturo».