Maturità 2026: gli studenti astigiani alle prese con le prove scritte

Gli studenti delle classi quinte delle scuole astigiane chiamati ad affrontare gli esami di Maturità 2026 sono 1.347 tra licei, istituti tecnici e professionali. Dopo la prima prova di Italiano di giovedì 18 giugno, oggi è stato il turno della seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studio.

Un esame "diverso" dato che quest’anno presenta alcune novità introdotte dalla riforma del ministro Giuseppe Valditara. Tra queste, la bocciatura automatica per gli studenti che non sosterranno attivamente il colloquio orale e una commissione d’esame più snella, composta da cinque membri anziché sette. «Il colloquio partirà da una riflessione sul percorso scolastico del candidato, proposta dalla commissione, per poi vertere su quattro materie», spiega il dirigente scolastico dell'Istituto Artom Franco Calcagno.

A livello nazionale sono oltre 527 mila gli studenti ammessi all’esame, in lieve aumento rispetto allo scorso anno. La prima prova, comune a tutti gli indirizzi, ha proposto sette tracce tra analisi del testo, temi argomentativi e riflessioni di attualità. Tra gli autori scelti dal Ministero figurano Cesare Pavese, con la poesia Passerò per piazza di Spagna, Vitaliano Brancati con un brano tratto da I piaceri, il giornalista Mario Calabresi e il sociologo Frank Füredi. Spazio anche alla riflessione sull’Assemblea Costituente attraverso un discorso di Giuseppe Saragat e ai temi dell’incanto e della fatica nelle tracce dedicate all’attualità.

La seconda prova, iniziata questa mattina alle 8.30, ha invece chiamato gli studenti a confrontarsi con le discipline caratterizzanti dei rispettivi percorsi. Al Liceo Classico è stata proposta una versione di latino tratta dall’Institutio oratoria di Quintiliano, mentre allo Scientifico i maturandi hanno affrontato problemi e quesiti di matematica legati allo studio delle funzioni, con riferimenti al livello delle acque del lago di Bracciano, oltre a situazioni tratte dalla realtà e dal mondo dello sport. Per il Linguistico i testi riguardavano la narrativa contemporanea e il tema degli organismi geneticamente modificati.

La parola agli studenti

Se per molti maturandi il percorso è ancora in pieno svolgimento, c’è chi ha già concluso il proprio ciclo di esami. È il caso degli studenti dell’AFP Colline Astigiane, che hanno terminato gli esami di qualifica del triennio dopo quattro intense giornate di prove.

«È stata una liberazione enorme», racconta Angelina, 18 anni, del corso di sala. «Sono stati giorni molto pesanti e stressanti. Nella nostra scuola non c’è solo l’impegno mentale, ma anche quello fisico: per la parte pratica siamo rimasti a scuola tante ore».

La stessa sensazione di sollievo emerge dalle parole di Aurora, anche lei diciottenne e studentessa dello stesso corso. «Ho vissuto questi giorni con molta ansia, ma sono soddisfatta del risultato». Per il futuro ha già le idee abbastanza chiare: si trasferirà a Torino per frequentare l’Istituto Giolitti e conseguire la maturità, con l’obiettivo di lavorare nell’accoglienza come receptionist.

Luca, compagno di corso, ammette che l’ansia non è mancata, ma che le prove si sono rivelate meno difficili del previsto. «Più che altro è stato impegnativo dal punto di vista fisico. Alla fine però abbiamo festeggiato!». Dopo l’estate di lavoro proseguirà gli studi ad Agliano, con l’intenzione di specializzarsi nel settore bar.

Fuori dalla sede dell'Istituto c’è anche Emiliana, 17 anni, che sogna l’università. «L’esame è andato bene, anche se un po’ di ansia c’è stata». È indecisa tra Psicologia ed Economia Aziendale, ma confessa che il suo desiderio sarebbe diventare psicologa ed entrare un giorno nell’Arma dei Carabinieri.

Sensazioni positive arrivano anche dal liceo “A. Monti” di Asti. Due studentesse dell’indirizzo musicale, Ludovica e Laura, impegnate rispettivamente nello studio del flauto traverso e del canto, hanno giudicato entrambe le prove scritte "abbastanza semplici". Per loro l’esame non è ancora concluso, ad attenderle c’è infatti anche la prova strumentale.

Proseguono le prove d'indirizzo negli istituti tecnici e a partire dal prossimo lunedì gli studenti saranno valutati ai colloqui orali.