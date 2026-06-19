ScaloFestival: vento in faccia, musica e sport per la pace a Cerro Tanaro

Tutto pronto per “ScaloFestival - Vento in faccia”, la rassegna promossa dal Comune di Cerro Tanaro con la direzione artistica di Chiara Buratti e Aldo Delaude. La serata inaugurale ospiterà il concerto “Poets: da Bob Dylan a Leonard Cohen”, con la storica violinista di Dylan Scarlet Rivera e il batterista di Cohen Rafael Gayol; special guest Alberto Fortis. È invece annullata l’esibizione di Ron, costretto a cancellare tutti gli impegni dal vivo a causa di un generale stato di debolezza fisica.

Per tre giorni il paese si animerà tra musica e parole, con la presenza di grandi ospiti, campioni dello sci e musicisti. «ScaloFestival – dichiara il sindaco Mauro Malaga – vuole essere, nel nostro piccolo, la risposta di un paese unito e solido, ma anche visionario, a questo momento di fragilità e incertezza diffusa. Tre giorni che non sono semplice intrattenimento, ma anche ascolto, confronto e concreto impegno per la pace».

«Lo scorso anno – aggiungono gli organizzatori – abbiamo dedicato questo festival alle donne e al loro coraggio. Quest’anno abbiamo scelto il tema “Vento in faccia”, dal titolo di una delle canzoni più famose della Bandabardò, tra gli ospiti in cartellone. Il vento come simbolo di tutto ciò che non si può controllare, ma che si può scegliere e accogliere. Ecco perché per questa edizione abbiamo scelto di imboccare due strade: la musica e lo sport. Due linguaggi universali che esprimono in modo potente il senso della libertà, ma anche il valore della cura verso gli altri. E anche per questo, ad accompagnarci in questo viaggio, ci sarà lo staff di Emergency, esempio concreto di cura sul campo delle vittime di guerra e povertà, oltre che di mobilitazione per la pace».

Il programma si sviluppa in tre giornate, con incontri pomeridiani dedicati allo sport e concerti in serata. Venerdì 19 giugno, alle 18.30, saliranno sul palco Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo; Andrea Lanfri, tra i migliori velocisti paralimpici azzurri e poi alpinista entrato nel Guinness World Record; Michele Graglia, tra i massimi interpreti dell’ultrarunning a livello internazionale; e René De Silvestro, protagonista alle recenti Paralimpiadi di Milano-Cortina. Modererà la giornalista Daniela Cotto. Alle 21.30, spazio al live “Poets: da Bob Dylan a Leonard Cohen”, con Scarlet Rivera, Rafael Gayol e la partecipazione speciale di Alberto Fortis.

Sabato 20 giugno, dalle 18.30, incontro con Deborah Compagnoni, leggenda dello sci alpino, insieme al fratello Yuri Compagnoni, istruttore nazionale e allenatore. Con loro anche Mauro Sbardellotto, figura di riferimento per numerosi campioni dello sci, e Roberto Manzoni, coordinatore della preparazione atletica federale della direzione agonistica di sci alpino. Conduce Daniela Cotto. In serata, alle 21.30, omaggio a Fabrizio De André con la Piccola Orchestra Sand Creek.

Domenica 21 giugno, giornata conclusiva: dalle 18.30 dialogo con Giuliano Razzoli, uno dei grandi interpreti dello sci agonistico; Matteo Marsaglia, protagonista per 15 anni in Coppa del Mondo; Giovanni Feltrin, allenatore responsabile della Squadra Coppa del Mondo polivalenti femminile; e Matteo Torchio, atleta astigiano di bob presente alle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Conduce il giornalista Davide Chicarella. Dalle 21.30, gran finale con l’energia travolgente della Bandabardò: l’attuale tour celebra i 25 anni del disco live “Se mi rilasso… collasso”, ristampato in una nuova versione rimasterizzata. Tutti gli eventi si svolgeranno in piazza della Libertà, con ingresso libero.

Il festival è confermato anche in caso di pioggia e, per tutta la durata, sarà attiva un’area ristoro.